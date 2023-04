«Oh Wow»: Et program ble kuttet etter Erdoğans ubehag på Full Live

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan avlyste et direktesendt TV-intervju på tirsdag, og kom tilbake og beklaget, med henvisning til en mageinfluensa. Den 69 år gamle lederen holdt tre valgkamptaler tirsdag, og lovet at president- og lovvalgene 14. mai ville bli svært stramme.

Han skulle avslutte kvelden live med et felles intervju med Ulke TV og Kanal 7.

TV-opptredenen hans startet over 90 minutter for sent, og ble deretter avbrutt midt i et spørsmål etter et 10-minutters intervju.

Kameraet rullet og reporteren reiste seg fra stolen og stilte et spørsmål da sendingen ble avsluttet. «Å wow,» sa en uidentifisert stemme bak kameraet.

MR. Erdogan ba 15 minutter senere om unnskyldning for at han var uvel.

I går og i dag var det mye jobb, derfor fikk jeg mageinfluensa. «På et tidspunkt lurte jeg på om det ville være en dårlig idé for oss å avlyse showet. Men vi forpliktet oss. Jeg beklager til deg og publikummet ditt».

Ansiktet hans så slitent ut og øynene rennende ut mens han snakket. Før programmet ble avsluttet svarte den tyrkiske lederen på noen flere spørsmål.

MR. Erdogan og hans islamsk-konservative AKP-parti har dominert tyrkisk politikk i 20 år. Men den pågående valgkampen er den største utfordringen for den avtroppende presidenten. Meningsmålinger viser at han hals og nakke eller blir slått av Kemal Kilicdaroglu.

Han avlyste tre planlagte opptredener onsdag

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har kunngjort at han vil avlyse tre av sine planlagte offentlige opptredener onsdag, mindre enn 20 dager før presidentvalget 14. mai.

Den 69 år gamle statsoverhodet tvitret: «Jeg skal hvile hjemme i dag etter råd fra leger».

Kurderne er under intenst press foran Tyrkias valg