«Økende CO2-nivåer er bra for planter»: informasjon eller avhengighet?

Naturligvis trenger planter CO2 for å sikre veksten. Hvordan skjer dette? Ved å trekke vann (H20) og CO i jord2 I den omkringliggende atmosfæren bruker planter energien fra sollys til å bryte ned molekyler og lage nye forbindelser. Dette er hvordan fotosyntese, fra de tidligere elementene, produserer to forskjellige: på den ene siden oksygen (O2) og, sammen med mange andre kopier, produserer den glukose, som er nødvendig for veksten.

La oss understreke dette punktet: For å utføre denne funksjonen trenger planten mange ting. Hvis hun virkelig trenger en CO2, Den trenger også vann, i en akseptabel andel.

Hvis det blir for lite, kan det tørke ut, dø eller bli ødelagt av brann.

På den annen side, hvis den får for mye vann, kan planten bli ødelagt eller råtne.

Som klimavitenskap viser øker COI 2 Atmosfæren forstyrrer klimaet, og øker hyppigheten av ekstreme hendelser som tørke, hetebølger og flom. Alle disse fenomenene utgjør en høy risiko for plantevekst.