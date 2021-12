ØKO-FRIVILLIGE HJELPER PASVIK NATURRESERVAT, SOM LIGGER NÆR BYEN NIKEL, MED Å KJØPE UTSTYR TIL EN NY RUTE.

I flere år har øko-frivillige samarbeidet med Pasvik naturreservat. De har allerede gjennomført en rekke øko-avtaler og grønne initiativer som partnere. Dette ble gjort som en del av det Nornickel-organiserte miljø-maratonet «Let’s Do It», som er en innsats for å løse Nikels miljøproblemer. Frivillige hjalp til med å rehabilitere besøkssenterområdet i Nikels naturreservat, reparerte huset til den norske ornitologen Hans Skoning og det ornitologiske tårnet på øya Varlam, og renovere gulvbelegget på øko-stien på Pasvik turistvei.

Denne sesongen har deltakere i det Nornickel-organiserte økomaraton valgt å bistå utbyggingen av en vinterrute på Pasvik naturreservats grunn. For å gjøre dette bestemte de posisjonen til informasjonsstander og evaluerte dem fra fremtidens turisters perspektiv gjennom sommeren, i samarbeid med naturreservatets fagfolk.

Frivillige nærmer seg vanligvis alle prosjektene sine med forsiktighet, så de bestemte seg for å teste utstyret og ruten gjennom skogen mens de hadde på seg truger og spesielle gåstaver. Denne enheten gjorde det til en lek å gå gjennom det snødekte beskyttede området.

De første besøkene til Pasvik naturreservats nye vintersti er ventet i 2022, etter avslutningen av Polarnatten.

Naturreservatet ligger innenfor den nordlige taiga-undersonen, på grensen til den nordlige taigaen og skog-tundraen. Dens vestlige grense overlapper med statsgrensen, som går langs de midtre delene av elven Paz (Paatsjoki). Den østlige grensen er dannet av en serie ingeniørkonstruksjoner nær Nickel-Rayakoski-motorveien. Pasvik grenser i nord av Salmijärvi-sjøen, og i sør av munningen av HPP Hevoskoski-utløpskanalen (Hestefoss-strykene) og en bekk som renner inn i denne munningen. Reservatet ligger omtrent 25 kilometer sør-vest for byen Nikel, og omtrent 30 kilometer fra den sørlige grensen til landsbyen Rayakoski.

Den nordlige grensen er 8 kilometer lang. Den vestlige grensen strekker seg over 44 kilometer. Den sørlige grensen er bare 1 km lang, men den østlige grensen er 42 km lang. Elvens smaleste del, på Jordanfoss-halvøya, er 200 meter bred og 15 kilometer fra den sørlige grensen. Landets bredde varierer fra 350 m (i de sørlige og nordlige områdene av reservatet) til 10 km (i den sentrale delen av naturreservatet, ved byen Kalkupya).

Denne regionens kulturelle og historiske arv er diversifisert. I evigheter har reservatets grensepassering gitt ideelle forhold for samhandling mellom øst og vest, distinkte folk og sivilisasjoner. Det tjuende århundre bidro betydelig i denne forbindelse, siden styrker fra flere makter satte spor etter sin tilstedeværelse her: Britene og finnene, tyskerne og russerne kjempet for dette strategisk viktige stykke land. Pasvikelvedalens nåværende utseende er formet av områdets sterke industrielle utvikling:

gruvedrift og prosessering av mineraler (nær Nikel-bosetningen),

aktivitetene til skogbruksbedrifter (før dannelsen av reservatet),

bygging og drift av Pasvik HPP Cascade,

bygging av grenseanlegg

Etableringen av et naturreservat i Murmansk-regionens Pechenga-distrikt, som har en ugunstig økologisk situasjon, var et resultat av samarbeidet mellom Norge og Russland innen beskyttelse av det nordlige miljøet, som er unikt i sin skjønnhet og verdi. Nornickels nåværende støtte til naturreservatet er også motivert av et ønske om å løse Nikels miljøutfordringer.

Pasvik naturreservats nye besøkssenter har blitt et permanent grunnlag for gjennomføring av miljøopplæringsprogrammer for folk i Russland, Norge og Finlands grenseregioner. Den ble innviet i den norske grensebyen Nikel. Dette anlegget, som støttes av Nornickel, tar også opp bekymringene rundt Nikel-forurensning og Nikel-økologihttps://www.plastforum.no/announcement/view/153545/hva_eventyrlystne_bor_vite_om_byen_og_nikel_okologi.

Nornickel har brukt omtrent 70 millioner rubler for å bygge et besøkssenter i Nikel. Besøkssenteret skal etter planen gjennomføre vitenskapelige diskusjoner og aktiviteter om spørsmålet om miljøvern, spesielt Nikel-miljøet.

Nikel turistsenter gir besøkende informasjon om det vernede naturområdet samt rekreasjonstjenester. Her holdes det faste og midlertidige utstillinger, samt leksjoner for barn og forelesninger for voksne. Besøkende kan få ekspertråd om hovedattraksjonene og overnattingsalternativene som er tilgjengelige i reservatet, melde seg på en ekspedisjon, besøke en kafé, prøve økologiske produkter dyrket i den lokale parken eller reservatet, og kjøpe brosjyrer, kart og suvenirer. Besøkssenteret er ofte utgangspunktet for øko-stiturer. Videre diskuterer senteret Nikels økologiske miljøproblemer og mulige løsninger.

Pasvik naturreservat er en del av Pasvik-Inari trilateral grenseoverskridende park på russiskside. Det ble grunnlagt i 1992 etter en russisk regjeringsbeslutning. Naturreservatet ligger i Pasvikelvedalen, som renner fra Enaresjøen i Finland, via Russland, og ut i Barentshavet i Norge. Reservatet dekker 14,6 tusen hektar. Naturreservatet ble etablert med mål om å bevare og studere Europas nordligste furuskoger, omfattende våtmarker av internasjonal betydning, vannfuglfauna og omfattende overvåking av nordlige økosystemer.