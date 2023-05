«Øko-malus»-skatten feilaktig hevdet av tusenvis av vallonske skattebetalere | Belgia

«SPW Finances sendte nylig skadelige skattebrev (med standardverdi) for ikke å ha CO2-data fylt ut av DIV (kjøretøyregistreringsavdelingen til SPF Mobility and Transport). I noen tilfeller ble avgiftene som standard sendt til skattyter ved en feil. opprinnelsen til innsendingen er Den feilaktige delen indikerer en datafeil som nå er rettet,” bekrefter Marie Michotte, SPW-talskvinne. «Men dette angår et mindretall av mennesker», til stor irritasjon for ledelsen, som tilbyr sine «oppriktige unnskyldninger for inntrufne».