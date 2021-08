Økonomi fremdeles drevet av kontanter til tross for suksess med mobilpenger – BoG

Selv om utrullingen av den mobile pengeplattformen for et tiår siden i stor grad var vellykket og fikk bred aksept, er de fleste transaksjoner fremdeles kontantdrevne, en situasjon der Bank of Ghana-direktør og sjef for betalingssystemer, Dr Setor Amedico, sa krever mer samarbeid mellom både arrangøren og spillerne for å forbedre den.

Ernest Addison, på vegne av guvernøren i Bank of Ghana, Dr. Ernest Addison, på MTN Ghana interessentforum om temaet mobilpenger: “Transformering av digitale betalinger i Ghana; et samarbeid for å oppnå suksess”, sa Amedico at dominansen av kontanter i systemet viser Vedtakelsen av digitale betalinger er fortsatt ujevn, og dermed er behovet for forbedring for å flytte grensen mot økonomisk inkludering gjennom store digitale betalinger.

Ifølge ham har disse samarbeidsinnsatsene fremmet stordriftsfordeler ved å samle infrastrukturressurser og redusere kostnadene ved å teste ny teknologi, noe som har bidratt til å akselerere digitaliseringen av verdikjeden for både selgere og brukere i noen jurisdiksjoner, spesielt i Norge, hvor omtrent 96% av betalingene gjøres digitalt ..

Han sa at sentralbanken har tatt skritt for å sikre at ghanesere bruker kontanter sparsomt i sine transaksjoner ved å integrere minibanker, introdusere Check Codeline Clearing, øyeblikkelige betalingstjenester, en mobil penger -interoperabilitet -plattform og globale QR -kode -tjenester, alt som en del av strategien. Et kooperativ som tar sikte på å eliminere fragmentering og duplisering.

Disse samarbeidstiltakene har gitt åpen og rettferdig tilgang til den vanlige betalingsinfrastrukturen for banker og ikke-banker. Det er også et godt eksempel på en samarbeidskonkurransestrategi som har vist seg å øke volumet og omfanget av mobile pengeoverføringer.

Amedico nevnte også at banken, som en del av politikken for å tilby et sikkert finansielt system, har samarbeidet med finansnæringsindustrien for å lage en plattform for finansiell etterretning for å samle, analysere og spre sanntidsinformasjon om cyber trusler og trender til forbedre industriens redaksjonelle evner.

For ham er fremdriften for digitale betalinger i den ghanesiske økonomien sterkt avhengig av effektivt samarbeid mellom regulatoren, interessenter, markedsaktører og sluttbrukere av disse produktene.

Mansa Niti, administrerende direktør i Standard Chartered Bank, som også er styreleder i Ghana Bankers Association, la til kommentaren sin og sa at hvis alle interessenter i Ghana bidrar til det digitale betalingssystemet sammen i det utviklende landskapet, vil det være snarere enn senere. Et system i verdensklasse som bransjen er stolt av.

For henne, basert på fremgangen landet har gjort så langt, er det ganske klart at alle aktørene i Ghanas digitale økosystem trenger hverandre.

“Telekom- og FinTech -selskaper kan utnytte bankenes fleksible AML -ekspertise, kredittkapasitet og markedsrisiko for å tiltrekke seg og redusere risiko knyttet til finansielle transaksjoner. På samme måte har bankene mye å lære av smidigheten og utførelseshastigheten som telekom- og FinTech -selskaper bruker. er kjent.

MoMo interessentforum er en del av aktivitetene for å feire 2021 -utgaven av MTN Ghana MoMo som ble lansert torsdag 5. august 2021.

Den måneds lange feiringen ble først etablert i 2012, og de siste ni årene har vært medvirkende til å øke bevisstheten, påvirke politiske beslutninger og utdype den landsdekkende adopsjonen og aksept av elektroniske penger.