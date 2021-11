Økonomi- og arbeidsminister Pierre-Yves Dermann avviste forbundets anmodning

Mandag kveld avviste økonomi- og arbeidsminister Pierre-Yves Dermann Federal Reserves anmodning om å berøre den automatiserte lønnsmarkeringen for å motvirke stigende inflasjon.

Det kan ikke være noen tvil om å berøre automatisk indeksering i en tid da mange familier sliter med å betale strøm- og gassregningene sine.

“For meg kan det ikke være snakk om å berøre automatisk indeksering i en tid da mange familier sliter med å betale strøm- og gassregningene sine.Visestatsminister B. s.

Han svarte på et anrop fra FEB som spurte om “Belgia, med en liten åpen økonomi, er fortsatt i stand, som det eneste og siste europeiske landet (med unntak av Luxembourg og Malta), å opprettholde et generalisert system med automatiske lønnsindikatorer“.

“Det er enighet både i Det europeiske råd og i Europaparlamentet om å gi automatiske indekseringssystemer en plass i jakten på en passende minstelønn på europeisk nivå. Derfor anerkjennes viktigheten av dette aspektet også på europeisk nivå.Pierre-Yves Derman bemerket.

Ministeren sørger for at inflasjonen følges nøye av det belgiske Statbel- og plankontoret og at det under siste budsjettmøte ble iverksatt tiltak for å dempe stigningen i energiprisene.

For ham beskytter den automatiske lønnsindeksen ikke bare kjøpekraften til arbeidere, pensjonister og stønadsmottakere, men er også viktig for bedrifter.»Fordi det sikrer bevaring av forbruket“.