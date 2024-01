Økonomisk migrasjon er på vei oppover i Belgia: «Vi må slutte å tenke på at disse utenlandske arbeiderne vil stjele jobbene våre»

Det er sjelden mange arbeidstillatelser utstedt av ulike deler av landet. I Flandern, ifølge rapporten D Dijkt, ble rundt 16 700 arbeidere fra land utenfor EU beregnet innen 2023. Det er en økning på rundt 50 % på ett år, i en region hvor mangel på arbeidskraft er et økende problem hvert år. Jan Zambon (N-VA), den flamske ministerpresidenten, skapte overskrifter ved å organisere en tur til Mexico for å tiltrekke potensielle arbeidere.

Men dette fenomenet med økonomisk migrasjon er ikke begrenset til Flandern. I følge den siste statistikken for Vallonia (datert 2022) er oppgangen etter 2020 betydelig. På ett år er utstedelsen av tillatelser nesten doblet. Bare rundt 2000 tillatelser ble gitt, selv om sammenligningen med Flandern er lav. Kompleksiteten i den vallonske styringsprosessen blir ofte fremhevet av relevante interessenter for å forklare dette dårlige resultatet.

Nicole De Moore presenterer planen sin for å bedre «kontrollere» migrasjon

Wallonia har et stort antall tyrkere

Land som er mest representert i Wallonia inkluderer Tyrkia, Kamerun, India og USA. I mer enn halvparten av tilfellene med økonomisk migrasjon var høyt kvalifiserte arbeidere ansatt. Men den vallonske regjeringen, gjennom sin ministerpresident Elio de Roubo (PS), reiste ideen om å bruke økonomisk migrasjon til mindre kvalifiserte stillinger på slutten av sommeren. I sitt brev til statsministeren foreslo han å regularisere papirløse arbeidere. Prosjektet var på et forslagsstadium, uten konkret oppfølging. «Helt ærlig, hvis jeg ser på arbeidsledigheten i enkelte deler av landet, er arbeidsledigheten fortsatt høyere i Vallonien enn i andre regioner, jeg tror den absolutte prioriteringen er å aktivere våre arbeidsledige,» svarte Alexandre de Greu.

«Noen mennesker ønsker å se økonomisk migrasjon som en måte å regularisere papirløse arbeidere på. Å tro, eller enda verre, å la dette skje, er ikke bare å utnytte mistilliten til disse menneskene, men å ignorere delegeringen av makt. Retten til bosted tilhører bare den føderale regjeringen.» Brussels arbeidsminister Bernard Clerfait (Défi) påpekte.

Er asyllovgivningen i belgisk stil akseptabel?

En ordre ble vedtatt i Brussel

Nettopp i Brussel er den økonomiske migrasjonen svært høy. Tillatelsessøknadene økte med nesten 50 % mellom 2020 og 2023. Totalt ble det sendt inn 9 299 søknader om arbeidstillatelse for 8 879 tilskudd, inkludert 3 758 fornyelser. Nesten en tredjedel av økonomiske migranter jobber som dataingeniører. I Brussel kan denne situasjonen utvikle seg ytterligere oppover.

Faktisk, denne fredagen stemte Brussel-regionen for et direktiv som tar sikte på å lette økonomisk migrasjon ved å gjøre det mulig for arbeidere med manglende ferdigheter å dra nytte av arbeidsmarkedet i Brussel. Teksten letter spesielt den administrative prosedyren.

«Vi må slutte å tro at disse utenlandske arbeiderne vil stjele jobbene våre. Minister Defi understreket. Dette gjelder bare rundt 0,5 % av den totale arbeidsstyrken, noe som neppe vil forstyrre Brussel-markedet. Regjeringen til Rudi Vervoort (PS) har kunngjort at den er klar til å regularisere papirløse arbeidere i sektorer med underskudd, som i Vallonien.