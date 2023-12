Økonomisk støtte til kaféeiere og uutnyttet liveunderholdning på Pao.

«Denne gruppen ble født fra en felles observasjon mellom artister som spiller på kafeer-barer-restauranter og deres arbeidsgivere: kunstnere blir ofte betalt av egen lomme, med eller uten øl. Vårt oppdrag er å kjempe mot det illegale arbeidet til kunstnere og beskytte begge arbeidsgivere og kunstnere»Julie Rosenkranz, kulturdirektør ved GIP Cafes, sier:

Gruppen forvalter to fond dedikert til å støtte kunst- og teknologiplasseringer for å fremme kunsttilbud på lokale arenaer som kafeer, barer og restauranter, som anses som viktige ledd i regionens kunst og kultur. Siden oppstarten har den støttet 43 844 programmer.

Det første fondet, forvaltet siden juni 2015, er dedikert til kafeer, barer og restauranter. Den andre ble opprettet i juli 2023 og er designet for sporadiske arbeidere utenfor kafeer, barer og restauranter som festivalgrupper, småbyer, gårder, lokalsamfunn. Merk at byen Pau for øyeblikket ikke følger sistnevnte. .

Fondet består av flere konvolutter: hvert år bestemmer et fellesskap seg for å bevilge et budsjett til disse initiativene. Dette vil bli supplert med et statlig bidrag tilsvarende halvparten av den første konvolutten. For eksempel, hvis Nouvelle-Aquitaine GIP bestemmer seg for å bevilge 50 000 euro til Cafés Cultures, vil regjeringen legge til 25 000 euro.

Nouvelle-Aquitaine-regionen og byen Pau deltar i denne tilnærmingen, som har som mål å støtte kunstnerisk sysselsetting gjennom den første finansieringen av GIP Cafés Cultures, men også den kulturelle animasjonen og det økonomiske livet i regionene. Imidlertid forblir kabinettet ubrukt.

«Den administrative byrden er et betydelig hinder for kaféeiere, restauranter og hotelleiere. Denne bistanden er imidlertid noen ganger en reell ressurs for arbeidsgivere. Denne tilnærmingen er enkel, gir et juridisk rammeverk for begge parter og gir rask tilgang til økonomisk bistand.Presentert av Rose-Anne Biciaux, kulturdirektør i byen Pau.

For hovedstaden i Béarn er det flere mål: opprettelse, sysselsetting, kunstnerisk praksis og representasjon i kulturelle kafeer, barer og restauranter, å øke tilgangen til et bredere publikum til kultur og levende underholdning, å direkte støtte kulturelle aktiviteter og det økonomiske livet av regionene, og til slutt, ved å fremme steder som er kjent for brukerne. Spre kultur.

Eksperter på området er imidlertid litt forvirret: «På den ene siden ber vi om å arrangere arrangementer, på den andre siden har vi lov fordi det medfører støyproblemer for lokale innbyggere, som ikke nøler med å involvere det kommunale politiet.», eksemplifiserer en av dem. På den annen side bestemmer noen av dem seg for ikke å bruke den til å betale mellomarbeidere mindre enn den lovlige minstelønnen.

