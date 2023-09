Oktober vil ha en liten smak av jul med utgivelsen av «The Grinch: The Christmas Adventures»

The Grinch: Christmas Adventures er det første videospillet på 16 år basert på den berømte barneboken How the Grinch Stole Christmas! fra den legendariske forfatteren Dr. Seuss.

Etter den forrige kunngjøringen har Outright Games nettopp avslørt en ny gameplay-trailer som fremhever spillets fargerike grafikk, en ekte hyllest til bokens originale illustrasjoner.

I traileren finner du det grønne monsteret og hans trofaste hund Max i aksjon, og hopper fra plattform til plattform for å samle festlige bonuser som sukkerrørbuen eller lammende snøballer.

The Grinch: Christmas Adventures er et familiespill utviklet for å tilby maksimal tilgjengelighet for unge mennesker. Dens asymmetriske samarbeidsmodus lar den første spilleren spille som Grinchen, mens den andre tar kontroll over sin hundekamerat, Max.

Nylig presentert på Gamescom i Köln, hvor en spillbar versjon var tilgjengelig, er den første tittelen på 16 år basert på denne ikoniske karakteren en fantastisk inngangsport til Dr. Seuss verden for den nye generasjonen av fans.

The Grinch: Christmas Adventures Den vil være tilgjengelig 13. oktober på Switch i fysisk versjon og på Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC i digital versjon.