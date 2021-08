OL 2020 i Tokyo

Allison Felix i USA løper 4×400 meter løpet lørdag 7. august, og det amerikanske laget vant gull og ble den mest dekorerte amerikanske friidrettsutøveren i olympisk historie. Hun har nå 11 medaljer, hvorav syv er gull og mer enn fem OL. Ryan Pierce / Getty Images

Det er den siste uken i OL i Tokyo, og disse kampene er fylt med fantastiske prestasjoner og noen uventede resultater.

På lørdag vant Allison Felix gull på stafetten 4x400m, og slo Carl Lewis for å bli den mest dekorerte amerikaneren i friidrettshistorien. Det amerikanske herrelaget for basketball vant gull ved det fjerde OL på rad, og beseiret Frankrike 87-82. Japans baseballlag beseiret USA 2-0 i gullmedaljekampen for å avslutte kampen ubeseiret.

Blant andre aktiviteter denne uken ble den jamaicanske sprinteren Elaine Thompson-Hera den første kvinnen som vant 100 og 200 meter ved OL på rad. Norges Carsten Warholm og USAs Sidney McLaughlin slo også verdensrekorder i 400 m hekk for menn og kvinner, og vant gull.

Amerikansk svømmer Caleb Dressel Har vunnet flere gullmedaljer ved dette OL (Fem), og den australske svømmeren Emma McCain (syv) har vunnet flere medaljer. Den eneste kvinnen i historien, den sovjetiske gymnasten Maria Korokovskaya, har vunnet syv medaljer i et enkelt OL.

Kampene hans med Simon Piles og “Twistis” dominerte overskriftene i gymnastikk, men han hoppet tilbake for å vinne bronse i balansen. Og da hun ikke klarte å forsvare sin individuelle allround-tittel, gikk lagkamerat Suni Lee frem og ble den femte strake amerikaneren som vant showet.