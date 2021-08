OL-Håndball-ROC, Sverige Bestill kvartfinale, Norge ubeseiret Mighty 790 KFGO

TOKYO (Reuters) – Den russiske olympiske komité forsvarte håndballtittelen ved å slå Frankrike 28-27 i omkampen av Rio 2016 -finalen.

Ekaterina Ilina scoret ni mål fra like mange skudd som russerne – som konkurrerte uten flagg som representanter for ROC på grunn av dopingrestriksjoner – beholdt spenningen til å nå fem poeng fra fire kamper før sammenstøtet med Spania.

“Vi trengte det virkelig. Vi trengte det like mye som vi trengte luft. I dag er jeg stolt av disse kvinnene. De kjempet som dyr, det var fantastisk. Å snakke om det gjør meg knust,” sa ROC Anna Viagrava igjen.

“Det var veldig vanskelig fordi Frankrike er et av de sterkeste lagene. Vi kjenner hverandre veldig godt. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi spilte hverandre, men det er nesten som å spille et derby.”

“Jeg følte meg trygg på kvinnene at vi skulle gjøre dette, men vi er teaterdronninger. Vi kunne ha vunnet mer komfortabelt.

Sverige ble sperret ute av Brasil 50 minutter senere på Tokyos Yogi nasjonalstadion etter en sen ladning hjalp dem til en seier på 34-31 og en billett til knockout-etappen med syv poeng fra fire kamper.

Eileen Hanson og Zamina Roberts scoret hver seks mål for Sverige, som var ubeseiret i gruppe B i et utmerket allroundoppvisning med ni forskjellige scoringer.

“Det er fantastisk. Hvis noen hadde fortalt oss dette før turneringsstart, hadde vi vært utrolig stolte, og kanskje ikke kunne tro det … Jeg er så stolt av meg selv og laget,” sa Karin Stromberg Sverigesenteret igjen.

Tidligere scoret Natalia Santos og Albertina Casoma fem mål hver for de afrikanske mesterne da Angola slo Japan 28-25 i gruppe A for å beholde sin tillit på 28-25 under første kvartal.

Nederlaget setter Japan på fjerdeplass i gruppen, med to poeng uavgjort med Sør -Korea og Angola da de bommet på muligheter for å øke antallet før siste runde -oppgjør med Europamestrene Norge.

Beseiret 28-26 av Montenegro, klarte ikke Sør-Koreas angrep å tenne for første gang, og håpet om fremgang hos de olympiske mesterne i doble avhenger av deres andre utfall, og slo Angola.

Ungarn stusset Spania 29-25, mens Norge slo Nederland 29-27 i sin første gruppe A-seier uten nederlag.

(Rapport av Srivastava Sridhar i Bangalore; Hugh Lawson Editing)