OL har mange feil. Men spill er fortsatt viktig

En gullmedalje i høydehopp, delt. En oppfølger til århundrets brytingskamp. Den mest dekorerte amerikanske friidrettsutøveren gjennom tidene. Syvmedaljesvømmer. Historisk gull i volleyball for kvinner. Dobbelt amerikansk gull i golf. Og en plutselig dialog om psykisk helse som kan vare lenger enn noe annet.

Og det er bare begynnelsen på det som skjedde.

OL … fortsatt betydde.

Likevel. Til tross for et år forsinket. Til tross for de dype økonomiske tapene. Til tross for en langvarig helsekrise som fikk vertsnasjonen til å være på vakt, bedt om avlysning, eliminert fans og fratatt hendelsen mye av sin overfylte og menneskelige glede.

OL viste seg nok en gang å være en langvarig fest. Tokyo 2020, teknisk sett Tokyo 2021, fremtidens barnebarn vil bli korrigert, klart å bli noe gjenkjennelig og minneverdig.

Dette er selvfølgelig også problemet. Spillets holdbarhet er grunnen til at de er så motstandsdyktige mot endringer, så ofte full av avfall og overflødighet, og plaget av den slags institusjonelle sta som gjør at arrangørene tror de kan … vel, kjempe seg gjennom en pandemi.

Arrangørene kan ennå ikke kreve seier. Saker i Japan er på vei opp fra 10 000 om dagen i slutten av forrige uke, og selv om tjenestemenn ikke har noen forbindelse mellom OL og økningen i det positive, er det bekymringsfullt.

Men lekene? Spillene vedvarer.

Listen over hjertevarmende øyeblikk er for lang til å gjøre rettferdighet. En advarsel på forhånd: Jeg skal nevne noen her, og for hver jeg får vil jeg savne et dusin. OL er et skred av prestasjoner, uten sidestykke av noen annen idrett, og det er umulig å få alt til å fungere. De jeg savner, mine dypeste unnskyldninger. Det er vanskelig å få til alt.

Men la oss starte på slutten, som falt sammen med slutten i Rio for fem år siden: Eliud Kipchoge, kenyaneren med retten til å være tidenes største maratonløper, forlot pelotonen og forlot herligheten alene for å vinne sitt andre gull på 42 miles …

Dagen før tok Kipchoges landsmenn Peres Jepchirchir og Brigid Kosgei gull og sølv i kvinnenes maraton, og avsløringen var Wisconsin Molly Seidel, en tidligere Notre Dame langrennsamerikaner som vant bronsen i sitt tredje maraton.

Seidel var en olympisk overraskelse, og det var mange i disse forsinkede kampene, som stigende talent hadde et år til å finpusse. Det var Lydia Jacoby fra Alaska, en vinner av et brystslag på 17. Det var Lamont Marcell Jacobs, fra Italia gjennom El Paso, som seiret på 100 meter for menn. Den kanskje største overraskelsen var vinneren av kvinners landeveissykling: Østerrikske Anna Kiesenhofer, ikke en aktiv profesjonell syklist, men en måneskinnende doktorgrad i matematikk.

Så var det de store favorittene, som leverte som forventet, kanskje den mest hensynsløse formen for press. Verdensrekordinnehaveren Mondo Duplantis, som representerte Sverige gjennom Louisiana, var en stor suksess i stavhopp for menn. Det var den amerikanske svømmeren Caeleb Dressel, som tok all den “Next Phelps” -hypsen og kom ut med fem gullmedaljer. Det var Katie Ledecky som fortsatte å være Katie Ledecky, en kategori for seg selv, men nå med en verdig rival: australske Ariarne Titmus.

Det var også påståtte gull for det amerikanske laget i kvinne- og herrebasketball: fem gullmedaljer hver for Huskies Diana Taurasi og Sue Bird, samt et gullutropstegn for et herrelag ledet av Kevin Durant som han kjempet tidlig og hadde sport radio. på vakt Schadenfreude.

(OL er morsomme på den måten at suksess umiddelbart øker spenningen. Om ti år, eller tre uker fra nå, får vi se basketball for menn i basketball og anta at det var en annen tur i naismith -nasjonen, og vi glemmer måneden ved at hele internett bestemte at Gregg Popovich hadde glemt hvordan han skulle trene basketball).

Andre steder så du:

Gullmedaljer i golf for Xander Schauffele og Nelly Korda? Korda, 23, er den første som vant en golfmajor (PGA -mesterskapet for kvinner) og gull samme år.

Hva med gullleydueskytingen for US Army 1st Lt. Amber English?

Eller brytningsgullene vunnet av Gable Stevenson, en Minnesotans oppkalt etter brytningskongelige, og Tamyra Mensah-Stock, en texaner som lovte å bruke premiepengene sine for å hjelpe moren med å starte en matbutikk?

Eller det hardt kjempede sølvet til “Captain America” ​​Kyle Snyder etter nok en episk kamp mot “Russian Tank”, Abdulrashid Sadulaev fra den russiske olympiske komité?

Eller gull for San Diego-oppvokst syklist Jennifer Valente i kvinners omnium?

Eller den elektriske 1-2 på 400 m hekk for menn med Norges Karsten Warholm og amerikanske Rai Benjamin, som slo den forrige verdensrekorden?

Eller den fantastiske uken for Sifan Hassan, en flyktning fra Etiopia som flyttet til Nederland i en alder av 15 år: gull på 5.000 og 10.000 meter kvinner, og bronse på 1500.

Det er ingen måte du har sett alt på. Det er ubrukelig å følge med, selv om du er en Jedi -mester i tidssoner og utvidelsen av NBCs digitale dekning. De olympiske leker begynner med en seremoni og blir til en syndflod.

Imidlertid blir visse øyeblikk uutslettelige. Australske Emma McKeon samlet syv medaljer, og var den første svømmeren som gjorde det i et enkelt spill. Athing Mu, fra New Jersey, 19, varslet seg selv som banesensasjon av nåtiden og fremtiden med gullprestasjoner på kvinnenes 800m og 4 × 400 stafett. Mu’s lagkamerat Allyson Felix delte gullet i stafetten og la til en bronse i 400 meter, og overgikk Carl Lewis som den mest dekorerte amerikanske olympier i historien.

Så var det Simone Biles, som var forventet å være sensasjonen av disse lekene, plutselig gikk til side blant psykiske kvaler og ble # 1 cheerleader for Team USA før han kom tilbake for å ta en medalje. Bronse i sin siste konkurranse. Hans OL blir husket for å ha utløst en forsinket samtale om psykisk helse i sport. Det ryddet også veien for gymnastikktalenter som Suni Lee, som tok gull i kvinnekategorien, og lanserte en strålende urfest i hennes hjemby i Minnesota.

Jeg har ikke oppnådd alt, jeg vet. Jeg har nok savnet mye.

Men la oss avslutte her, med det delte gullet i høydehoppet, mellom Mutaz Barshim fra Qatar og Gianmarco Tamberi fra Italia. Han var på stadion den kvelden, og den gangen var det vanskelig å si nøyaktig hva som skjedde: Det var en sammenklemt samtale i nærheten av hoppestangen med en offiser, og så falt Tamberi ned til bakken i vantro da Barshim eksploderte av glede … .

De ville dele det. Etter flere mislykkede forsøk på å overgå hverandre, vendte Barshim og Tamberi seg til en gammel regel som gjør at utveksling av medaljer kan være gjensidig akseptabelt.

Begge hadde vunnet.

Og det var på et øyeblikk det som gjorde OL så unikt – en umiddelbar leksjon i sportslighet og velvilje som vil overleve både seierherrene og alle som så på dem. Det er derfor denne hendelsen overlever, til tross for dens utskeielser og arroganse.

OL, som virksomhet, har et desperat behov for reformer.

Men lekene? Spillene er gode.

