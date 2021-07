OL i Tokyo: Åtte lag, herrer, GP, Rovers, vinner bronsemedalje. | Internasjonale nyheter

Ved å forlenge Storbritannias medaljetrekning ved OL i Tokyo vant Rovers -teamet til GB -laget bronse i åttendivisjonen for menn.

Laget – Josh Bukasky, Jacob Dawson, Tom George, Mohamed Spihi, Charles Elves, Oliver Wine – Griffith, James Rutkin, Henry Fieldman og Tom Ford – ble ikke ansett som medaljevinner før løpet og endte bak New Zealand og Tyskland.

Medaljen er imidlertid Storbritannias andre OL i Tokyo Recotta ro etter en fredag ​​på Men’s Four Skulls onsdag.

Lagmedaljer kom etter en tidligere seier i puljen med medaljer til svømmerne Duncan Scott og Luke Greenbank.

Scott vant sølvmedaljen på 200m individuell medley og Greenbank bronsemedalje i 200m rygg for menn.

24-åringen har allerede vunnet en gullmedalje i 4×200 m stafett herrer og en sølvmedalje i individuell kategori.

Bilde:

Luke Greenbank kvalifiserte seg som nummer to på 200 m ryggfinalen. Bilde: Bilde: Rob Schumacher-USA Today Sports



Bilde:

Evgeny Rylov fra den russiske olympiske komité, Ryan Murphy fra USA og Luke Greenbank i Storbritannia



Han var femte på Medleys siste 50 meter fredag ​​formiddag, men han endte 0,28 sekunder bak Kinas Shun Wang og fant et annet gir for strøm til andre.

Scott sa til BBC: «Det vil alltid være stramt og det vil alltid være spennende.

“Jeg er så glad i svømming. Det er ikke der.”

I finalen på morgenen kvalifiserte Green Bank seg til den nest raskeste og kom godt i gang, og satt bak den russiske olympiske komiteens Evgeny Rylo etter den første strekningen.

På halvpunkt ble Green Bank innhentet av amerikanske Ryan Murphy, men han avsluttet på ett minutt og 54,72 sekunder for å bli nummer tre – 1,45 sekunder foran gullmedaljevinner Riley.

Greenbank, 23, sa til BBC: “Det er fantastisk. En drøm som går i oppfyllelse. Jeg er så glad, jeg er på månen.

“Mitt første minne om svømming var å se OL i Beijing.

“Det har alltid vært mitt livs ambisjon, så det er helt fantastisk å komme med en medalje, en personlig medalje.”

Tidligere på dagen var team GB Rover Vicky Thornley skuffet over å miste medaljen i damesingelen på Sea Forest.

Hun mistet bronsen til Magdalena Lopnik i Østerrike – og bød på sin andre olympiske medalje etter å ha vunnet Doubles Sculls -sølv med Dame Katherine Kringer i Rio for fem år siden.

New Zealands Emma Twick vant gullmedaljen.

Thornley sa: “Den fjerde var tøff, men jeg tror jeg ikke kunne gjort mer i andre halvdel av løpet.

“Til slutt hadde jeg ikke nok, men jeg er stolt over det jeg har gitt de siste åtte dagene. Det var noen helvetes dager, spesielt de tre dagene som ventet på semifinalen.

“De siste fem årene har vært utrolig – mine mørkeste dager og noen flotte dager

“Jeg trodde jeg hadde farten, men jeg hadde ikke nok.”

Bilde:

Tina Asher-Smith leder 100 meter for kvinner. Bilde: A.P.



Innen friidrett varmet GB-lagkameraten Tina Asher-Smith på 11,07 sekunder til 100 meter semifinale.

Asher-Smith, som endte på 11. plass i den felles semifinalen lørdag, sa: “Jeg har et annet nivå-selvfølgelig gjør jeg det, det er et OL.

“Dagens sannhet handler om å gå trygt til neste runde, mens jeg vet at det er et annet nivå å gi meg i morgen, så jeg er veldig glad.

“Du går og prøver å prestere bedre. Som idrettsutøver vil du ha en hel stadion, du elsker publikum, men samtidig har du fortsatt arbeid å gjøre.”

Neeta i Team GP’s Dare kvalifiserte seg til individuell beste på 10,96 sekunder og Asha Philip nådde også neste etappe.

Bilde:

100 meter Heat Dorl Nita kvinner i Storbritannia



På 800 meter vant Gemma Reiki på 1 minutt 59,97 sekunder og gikk videre til semifinalen.

Til tross for det imponerende resultatet sa han: “Det var ikke det jeg ville at det skulle være, jeg gjorde ikke det jeg ville at det skulle være, men jeg gjorde det, det er det viktigste”.

Bilde:

Gemma Reiki vant kvinnenes 800 meter



Keeley Hodgkinson endte på andreplass i sitt heat på 2 minutter 0,159 sekunder, etterfulgt av Alex Bell på fjerde.

I høydehopp er Tom Gale fra Storbritannia 2,28m.

Men etter å ha spilt inn Lawrence O’Keefe som ikke kastet tre ganger, mistet laget GB -plassen i Discus -finalen.

Bilde:

Lawrence O’Keefe fra Storbritannia konkurrerer i skiveheat for menn. Bilde: A.P.



Zach -sedanen gikk ikke videre for å lukke et drømmespill fra varmen i brattkjøringen.

Han var en av seks friidrettsutøvere i team etter at han ble pinget med tette kontakter av skadde passasjerer på et fly til Tokyo.

Han sa: “Det er ikke stort, mentalt var det vanskelig her og overalt. I disse dager er det sporten og noen idrettsutøvere kommer til å sykle lettere enn andre, men du må takle det.”