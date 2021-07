OL i Tokyo bør tvinges bak lukkede dører ettersom den japanske regjeringen erklærer unntakstilstand

Den japanske regjeringen er klar til å erklære en annen unntakstilstand i Tokyo, inkludert OL, noe som vil øke sannsynligheten for at alle tilskuere blir utestengt.

Den japanske hovedstaden er for øyeblikket i unntakstilstand, som utløper søndag. Men bare to uker unna lekene forventes landets sterke tiltak nå å bli introdusert på nytt innen 22. august ettersom det er en økning i koronavirustilfeller.

Avgjørelsen, som blir kunngjort torsdag, vil ha stor innvirkning på OL, som går fra 23. juli til 8. august.

OL i Tokyo vil sannsynligvis finne sted bak lukkede dører i sommer

Japans statsminister Yoshihide Suu Kyi skal erklære nok en unntakstilstand i Tokyo

Gjeldende besøkende-policy tillater maksimalt 10 000 innenlandske supportere å fylle seter opp til 50 prosent kapasitet.

Men nå som en fjerde unntakstilstand er erklært, vil arrangørene samles for å diskutere en ytterligere grense for antall folkemengder, med et fullstendig forbud mot alle fans i Tokyo. Ulike regler gjelder for arrangementer som finner sted utenfor vertsbyen.

Shikeru Omi, regjeringens beste helserådgiver, sa at det var “ønskelig at arrangementer ble holdt uten tilskuere” og at “bilder av tilskuere sender en motstridende melding.”

De siste etappene av det olympiske fakkelstafetten har allerede blitt tatt av offentlige veier, med fakkelbelysningsseremonier i stedet.

Tokyo bekreftet onsdag 920 nye Govt-19-tilfeller, den høyeste siden 13. mai.