OL i Tokyo: Charlotte Worthington vinner gull og GB -svømmere lager historie

Charlotte Worthington har bekreftet en dramatisk start på søndagens olympiske aksjon i kvinnenes BMX Park freestyle -finale.

Worthington kom seg etter fallet i hans første løp og landet en 360-graders tilbakeslag i andre etasje. Og legg en vinnende poengsum 97,50.

Declan Brooks vant bronse i herrenes event for å vinne Storbritannias fjerde BMX -medalje i Tokyo.

Medaljehastigheten i svømmebassenget fortsatte da GB vant sin åttendeplass i Tokyo Sølv på 4x100m medley stafett for menn.

Dette gjør det til deres mest vellykkede sport, og Scott har vunnet flere medaljer ved et OL enn noen annen britisk konkurrent.

24-åringen, som signerer med gull og tre sølv, var en del av fire personer, inkludert Adam Beatty, Luke Greenbank og James Guy.

Og den britiske bokseren Ben Whittaker Han sørget for å vinne minst en sølvmedalje Han beseiret Imam Katte fra den russiske olympiske komité for å nå finalen på 81 kg tirsdag.

Pat McCormack vil kjempe om gull i sveiseavdelingen for menn etter at Irlands Aidan Walsh gikk ut av semifinalen med en ankelskade, mens Fraser Clarke gikk videre til super-tungvektfinalen etter å ha blitt diskvalifisert av Frankrikes Maurot Alive.

Bonanza, Storbritannias BMX -medaljevinner

Worthington sa at hun prøvde å finne ut et “stort banger-triks” for å levere OL-gull, men en enestående 360-graders baksving la henne på bakken mens hun løp.

Uforferdet fullførte 25-åringen flytten i sitt andre løp, og ble den første kvinnen som konkurrerte og scoret 97,50.

“Det er utrolig,” sa Worthington, som så fire rivaler – inkludert amerikanske Hannah Roberts – ikke kunne stjele identiteten hennes.

“Jeg har ikke gjort det trikset på lenge, men vi prøvde å finne ut det store banker -trikset. Gjør disse triksene eller følg med.”

Hans sene overgang til BMX var kulminasjonen på mange års hardt arbeid, og han jobbet som kokk som “svettet mer enn 40 timer i uken på kjøkkenet” før han fokuserte på sporten.

“Det lønte seg mye hardt arbeid. På sykkelen, ja, det er fysisk arbeid, men jeg føler at arbeidet med meg lønnet seg,” la han til.

Etter å ha sett stykket utfolde seg, la Brooks til Storbritannias fjerde BMX -medalje – etter Bethany Sreever og Kay White i racing – for rørende utrolige spill.

Brooks, 25, fortalte BBC Sport etter at bronsen hans ble bekreftet.

Slam dunk for GB svømmere

Regelmessige besøk på scenen ved Tokyo Aquatics Center har gjort Storbritannia til et av spillets kraftverk i Japan.

De kan fortsatt være tredje på medaljetabellen for USA og Australia, men den åttende turen til pallen markerer landets mest suksessrike OL.

Det amerikanske laget trengte en verdensrekordtid på tre minutter 26,78 sekunder for å slå de britiske fire for 4x100m medley stafett for menn.

Men for fem år siden i Rio vant Storbritannia, som endte med fire gull, tre sølv og en bronse, en enestående sølvmedalje.

Det satte rekord ved OL for Scott, hvis fire medaljer satte rekord for en brite i en enkelt sport, og tok ham til seks totalt.

Bare Bradley Wiggins, Chris Hoy og Jason Kenny har hatt flere hits.

“Jeg har mange gode lagmedlemmer,” sa Scott til BBC Sport. “Jeg er veldig heldig som er en del av noen av de beste stafettlagene.”

Den amerikanske vinneren vant fem gullmedaljer ved samme OL, sammen med den amerikanske superstjernen Gaylef Dressel, Michael Phelps, Mark Spitz og Matt Beyondi og Christine Otto fra Øst -Tyskland.

I mellomtiden skapte Australias Emma McCain historie ved å bli den første kvinnelige svømmeren som vant fire gull og tre bronse og syv medaljer ved OL.

Hva mer er det som kommer på søndag?