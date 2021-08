OL i Tokyo: Hviterussisk sprinter sier at hun vil bli straffet hvis hun kommer hjem | Internasjonale nyheter

Den hviterussiske olympiske sprinteren har nektet å gå ombord på et fly hjem fra lekene og sa at landets myndigheter har gjort det klart at han vil bli straffet hvis han kommer tilbake.

Christina Simanuskaya, 24, har anklaget landslagets tjenestemenn for å prøve å tvinge henne til å fly til Minsk etter å ha kritisert treningspersonalet på sosiale medier.

Etter å ha tilbrakt en natt på flyplasshotellet, Hun fikk en Humanitært visum Av Polen Og planlegger å fly til Warszawa denne uken og søke asyl i Europa.

Bilde:

Simanuskaya ble tatt til Tokyo flyplass mot hans vilje



“De gjorde det klart at jeg definitivt vil bli utsatt for en slags straff når jeg kommer hjem,” sa han. “Og det var tynne skjulte lapper som ventet på meg.”

I et intervju med Associated Press sa han at han håpet Simanoskaya ville bli droppet fra landslaget og ønsket å vite hvem som beordret at han skulle trekke seg. OL i Tokyo.

Bilde:

Hviterussisk friidrettsutøver Kristina Simanuskaya håper å fortsette karrieren



Hvem er Christina Simanuskaya? Christina Simanuskaya er en hviterussisk sprinter som tidligere har vunnet to medaljer (ett gull, ett sølv) på 100m og 200m sprint, selv om dette er hennes første sommer -OL. 24-åringen har konkurrert i ni internasjonale stevner og endte på andreplass på 100m på EM 2017 i U23 i Polen. Han vant gull for 200m -prestasjonen ved Summer University 2019 i Napoli, Italia. Hun endte på fjerdeplass på 100 meter for kvinner 30. juli og skal etter planen konkurrere på 200 meter mandag 2. august.

“For nå vil jeg komme trygt til Europa … for å møte de som hjalp meg … for å bestemme hva jeg skal gjøre videre,” sa han.

Han la til: “Jeg vil fortsette min sportskarriere fordi jeg er 24 år gammel og jeg hadde planer om ytterligere to OL. For nå er min eneste bekymring min sikkerhet.”

Den diktatoriske lederen av landet leder Den nasjonale olympiske komité i Hviterussland Alexander Lukashenko Og sønnen Victor.

Simanuskayas mann, Arseniy Zdanevich, forlot også Hviterussland til Ukraina.

Bilde:

Hviterussisk opposisjonsleder Svetlana Tikanovskaya møter Boris Johnson på Downing Street tirsdag



Hviterussisk opposisjonsleder Sviatlana Sikanoskaya møtte britisk statsminister Boris Johnson tirsdag formiddag da presset økte mot Minsk -regimet etter behandling for den olympiske sprinteren.

Statsministeren sa til Sikanoskaya: “Vi er på din side og støtter sterkt det du gjør. Vi er forpliktet til å støtte menneskerettigheter og sivilsamfunn i Hviterussland.”

Sikanoskaya sa: “Det er viktig å forstå at et av de mektigste landene i verden støtter Hviterussland.”

Den hviterussiske opposisjonslederen takket statsministeren for støtten og beskrev møtet som “varmt”.

Talsmann for Downing Street, Johnson, sa at han “fordømte de alvorlige menneskerettighetsbruddene mot Lukashenko-regimet og forfølgelsen av pro-demokratiske aktivister, inkludert Svetlana Dikhanovskaya og mannen hennes.”

“Statsministeren skisserte trinnene som Storbritannia tok for å ta regimet i betraktning, inkludert å innføre sanksjoner mot Lukashenko,” la de til.

“Han understreket Storbritannias engasjement for det hviterussiske folket, spesielt ved å tredoble vår økonomiske bistand til det hviterussiske sivilsamfunnet i år.

“Statsministeren og fru Dikanovskaya erkjente at det britiske og hviterussiske folket deler grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og rettsstat.

“Storbritannia står forent med folket i Hviterussland og vil fortsette å jobbe for å støtte dem,” sa han.