OL i Tokyo: Jason Kenny vinner syvende gull, men Laura Kenny er den øverste mesteren

Jason Kenny ble den første briten som vant syv olympiske gull for menn med et strålende forsvar for hans herre tittel – men endte med å regjere som kona Lauras kvinnemester.

Laura, GBs mest suksessrike kvinnelige idrettsutøver, endte på sjetteplass i jakten på den tredje Omnium -tittelen på rad etter å ha kommet seg etter en ulykke i sitt første arrangement.

Jason bedøvet herrenes Keerin -felt og slo klart med tre runder igjen for å vinne.

Dette er hans niende olympiske medalje totalt.

33-åringen vant Fredag ​​i lagløpet Izu ble GBs mest dekorerte olympier på Velodrome tidligere denne uken, men klarte ikke å forsvare sin personlige sprinttittel.

Hans syv gull er høyere enn den tidligere lagkameraten Chris Hoe.

“Syv gullmedaljer er så spesielle. Når du ser tilbake på det du allerede har vunnet, ser det så lett ut,” sa Jason. “Når du prøver å få mer, husker du hvor vanskelig det er.

“Jeg ble skuffet denne uken. Jeg konkurrerte ikke så mye som jeg ville. Men i Kirin kan du løpe hardt og ri litt på lykken.”

Når det gjelder fremtiden hans, la han til: “I dag har jeg gitt opp alt. Jeg har talt livet mitt i mange dager og løp, men kanskje jeg burde ha kjøpt mer tid nå.”

Jason Kenny er den mest suksessrike britiske olympieren, mens Laura Kenny er Storbritannias mest suksessrike kvinnelige olympier.

Jason overrasket sine fem rivaler med en tid på 0,763 sekunder foran Malaysias Azizul Hasni Awang med den nåværende verdensmesteren Harry Laverson i Nederland bronse.

Laverson vant tre medaljer i Tokyo, men skapte en presedens for Jasons rekord for fem år siden.

Storbritannia sa at beslutningen om å starte et angrep tidlig ble tatt før løpet.

Han sa til BBC Sport: “Jeg fortalte deg [beforehand] Hvis jeg får en pause [I’ll go] Og han [performance director Stephen Park] “Hvis den var større,” sa han veldig vantro. I første omgang lurte jeg på om dette var nok, da tenkte jeg ‘er det der nå eller ikke’ så jeg ville gå for det.

“Jeg løper hvert siste løp, som om jeg virkelig prøvde å overleve.

“Fordi jeg løp hvert løp som en finale, øvde jeg godt da jeg kom til finalen. For meg var det det [a case of] Gjør det vi gjør. “

Laura fortalte BBC Sport om Jasons opptreden: “Etter det var antallet mennesker som kom til meg og sa: ‘Jeg ville ha talt ham ut av dette’ – for å være ærlig, jeg også!

“Jeg snakket med ham i går kveld, og han sa” jeg vil hjem “. Da vant han tydeligvis – vanlig Jason, det er det.”

Jason gikk videre fra semifinalen, som inkluderte nasjonal og individuell sprintbronsemedaljevinner Jack Carlin, men 24-åringen klarte ikke å kvalifisere seg til finalen etter å ha endt på fjerdeplass.

Carlin, som konkurrerte i løpet for å bestemme de mindre posisjonene, endte på åttendeplass.

På Omnium endte Laura niende i det fjerde og siste arrangementet – poengløp – og toppet poengtabellen med 38 poeng etter et fall.

Med en haug inn i siste runde i de fire første disipliner i konkurransen, endte han først i tempoløpet før han avsluttet en skuffende 13. plass i eliminasjonsløpet – allment ansett som hans spesielle begivenhet.

Storbritannia – sammen med ni andre – scoret 16 poeng, og myndighetene bestemte seg for å gi neste antall poeng til rytterne som falt i åpningsskrapeløpet, og satte Kenny foran med 24 poeng.

Hun var fem ganger olympisk gullmedalje, og ble den første britiske kvinnen som vant gull ved tre olympiske leker Hun og Katie Archibald vant Madison Fredag ​​kom han tilbake til femteplass i semifinalen etter å ha slått Tempo.

Til tross for at hun scoret flere poeng i det siste løpet – kunne amerikanske Jennifer Valente gjøre mer av sitt siste poengløp da hun tok gull fra Japans Yumi Gazihara og nederlenderen Kristen Wilde.

Mellom dem har Jason (ni) og Laura Kenny (seks) vunnet 15 olympiske medaljer

I krasjet fortalte Laura til BBC Sport: “Jeg slo dem fort fordi jeg måtte komme og gjøre bombingen, faktisk hadde jeg ingen steder å gå, jeg hadde et fjell å bestige.

“[In] Tempo Race Jeg gikk tom for adrenalin, og da hadde vi bare 20 minutter. Da jeg kom ned til Elimination -løpet, følte jeg meg umiddelbart sliten og tenkte ‘dette er ille’.

“Jeg har ingenting å tape i poengløpet. Hadde jeg kommet på en runde hadde jeg åpenbart blitt plassert.”

Da hun vant et gull i Tokyo, sa hun: “For å være ærlig, gjorde jeg det etter Madison. Du nådde det høyeste nivået. Faktisk var vi målrennet. Vi gjorde mye arbeid med det fordi jeg tenkte ‘work done ‘.

“Er ikke verdenene så langt unna?” Hun la til fremtiden. “Jeg vet ikke. Jeg så ham ikke gå noe øyeblikk.”

Tidligere endte GB-lagkameraten Katie Merchant på en sjetteplass i kvinnenes sprintstevne da hun konkurrerte om femte til åttendeplass.