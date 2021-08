OL i Tokyo: Norges 400 meter hekk -helt Carsten Warholm eksploderer Nikes ‘Bull ****’ piggeteknologi

Carsten Warholm, gullmedaljevinner i Norges 400 m hekk, begynte sitt raseri mot Nike ” bull **** ” spike -teknologi etter å ha vunnet et av de største olympiske løpene gjennom tidene tirsdag.

Warhome, 25, slo sin egen verdensrekord, men Roy Benjamin fra USA endte først med tiden 45,94 sekunder.

Mens han hadde på seg Puma Spike med en karbonplate designet av Warhol Mercedes, ble Benjamin Nike omtalt som en luftpute -trener.

Etter det berømmet Warholm sin egen sko da den dukket opp mot Nike: ‘Det er viktig for oss å lage en sko som kan gi troverdigheten til resultatene. Det er et samarbeid mellom Puma og Mercedes om å lage et karbonbrett, som er en av mine favoritter.

Men jeg forstår ikke hvorfor du skal legge noe under en sprintsko. I mellomdistansen kan jeg forstå det på grunn av demping. Hvis du vil gjøre demping, kan du legge en madrass der.

‘Men hvis du setter en trampoline jeg tror det er bull ****, tror jeg det vil ta bort troverdigheten fra spillet vårt.’

Sitatene hans kommer da designeren av Tokyo -ruten erkjenner at gummipartikler “lommer vinden” og “trampolineeffekten” gjør atleterne “en eller to prosent raskere” ettersom olympiske og verdensrekorder fortsetter å falle.

Norges Carsten Warholm (iført puma -sko, til venstre) vant finalen på 400 meter hekk i menn på USAs Roy Benjamin (iført Nike -trenere med luftpute, til høyre).

25-åringen rettet seg mot Nikes ‘grass ****’ spike-teknologi etter at han vant gull

Warhome slutter seg til sin verdensrekord på Olympiastadion i Tokyo READ Det norske fergeselskapet introduserer den første boligsuperbåten

Warhome slo sin gamle verdensrekord på 0,78 sekunder i finalen tirsdag, det samme gjorde hans beste amerikanske rival Benjamin.

Benjamin, på 46,17 sekunder, var innenfor den forrige rekorden, men han klarte ikke å fange Warhome og rev buksene i feiring da han krysset streken.

“Jeg blir spurt mange ganger om riktig løp,” sa Warholm. Jeg sa nei til det, men det er veldig nært der jeg kom fra. De siste 20 meterne kunne jeg ikke kjenne føttene. Jeg løp for livet.

Jeg beklager at Benjamin tok sølv på 46,17 sekunder – han fortjener også gullmedaljen.

Benjamin var like lamslått som alle som så spillet: ‘Hvis du hadde fortalt meg at jeg løp 46,1 og mislyktes, hadde jeg slått deg og bedt deg om å forlate rommet mitt.

Det var fint mellom Warhome og Benjamin til målstreken i finalen

Designeren bak løpebanen på Olympiastadion i Tokyo bygger utøverne raskt

Jeg vil si at dette er det beste løpet i OL. Jeg tror ingenting kan sammenlignes. Det er ubestridelig, det er gal. ‘

Nå hevder designeren bak hurtigbanen, som har opplevd en rekke ekstraordinære tider under OL, å gjøre en eller to prosent forbedringer i overflateytelse.

Med Warhome i gang ble det satt olympiske rekorder på vei til den puertoricanske Jasmine Camacho-Quinn 100m hekk og Elaine Thompson-Hera 100m gull.

Selv om forestillingene var fantastiske, reiste de også spørsmål om teknologien på piggen og løpebanen.

Elaine Thompson – Hera satte ny olympisk rekord på 10,61 på 100 meter kvinner – den nest raskeste tiden i historien READ Nomono finner en ny retning for lyd av høy kvalitet

Chiron McMaster, som endte på fjerdeplass på 400 meter hekk, beskrev det som “å løpe i luften”, basert på sistnevnte levert av Manto.

Andrea Valourie, et av teamet bak opprettelsen av banen, sa: ‘Det du ser er evolusjon. Hver gang det er et OL prøver vi å forbedre produktformelen, og Tokyo er ikke annerledes.

Vi prøvde å forbedre oss ved å legge til ekstra miks. Banen er veldig tynn – 14 mm. Men vi har lagt til disse gummipartiklene. Hvordan beskrives det best: Det nederste laget av banen har denne sekskantede utformingen, som utgjør disse små kollisjonsputene.

De gir ikke bare støtdemping, men gir også litt energi; En trampolineeffekt samtidig. Vi har forbedret denne blandingen, og derfor har vi forbedret sporytelsen.

Puerto Rican Jasmine Camacho-Quinn setter OL-rekord i 100m hekkfinale

I Rio (i 2016) ble banen kalt WS. Denne nye heter WSTY for Tokyo. Dette er den siste utviklingen av banen.

‘Dette er helt innenfor reglene, men vi ble bedt om å gi; To komponenter. For å beskytte helsen til idrettsutøvere, for å unngå traumer, men det bør også gi dem et trykk, la det være slik.

Vi kan se fremgang i laboratorietesting. Det er vanskelig å si nøyaktig, men en eller to prosent kan være gunstig.

‘Det er laget på forhånd, så hvert spor er det samme, og det er oppkjøringer for de lange og tre fanene. Produksjonen er lik Formel 1 -dekk. ‘

