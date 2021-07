OL i Tokyo: Norges Christian Blumenfeld overhaler den siste ‘ungdommen’ for triathlongull

Norges Christian Blumenfeld støttet hans utholdenhet for å komme seg ut av de to unge hotshot-rivalene da han leverte en ødeleggende sen stigning for å ta gullet ved å tydelig bryte på et raskt løpeben mandag.

Blumenfeld var en del av en større gruppe på rundt 40 personer som kom sammen fra 40 km sykkelfot, men var en favoritt blant noen unge speedere.

Før nordmannen kunne fange den første medaljen i kampen som kom til slutt på de siste tre kilometerne på en time, 45 minutter og 04 sekunder, gravde han dypere for å kjøre foran da laget ble presset ned til tre.

Alex Yees sølv gjorde Storbritannia til det mest suksessrike landet i den olympiske triatlon, og ble med i programmet i 2000.

Hayden Wild, 23, fra New Zealand, løp hardt for å vinne bronsen, mens Storbritannias Johnny Brownlee, som vant bronse i 2016 og 2012, håper å fullføre settet i fravær av sin tvillingmesterbror Alistair. Likte aldri femteplassen.

Blumenfeld sa at han visste at han måtte “bryte” sine raskeste rivaler for å vinne gull. “Jeg har ikke fothastighet hvis det kommer ned på teppet mot disse gutta, så jeg vet at jeg må trekke det ut fem minutter unna og virkelig gå veldig hardt og må gjøre alt der ute for å bryte dem som være nok, ”sa han.

“Det er en fin følelse å føle at jeg har fått en liten pause.”

Start med en falsk start

Løpet startet med en enestående og pinlig falsk start, da en mediebåt på feil tidspunkt beveget seg foran pontongen og sperret veien til vannet for en tredjedel av feltet med 56 mennesker.

Uavhengig av alarmhornene og fløytene ble Jetsky-rytterne dratt et dusin meter etter å ha truffet 200-metersmerket.

Ved andre forsøk ble feltet feid rent, og etter en svømming på 1500 meter var det viktigste håpet å komme seg ut av vannet.

Gruppen på 10 personer delte seg i de første rundene av 40 km sykkelbenet, men jaktpakken snudde dem til slutt og dannet en gigantisk gruppe på 37 personer i den femte enden av de åtte rundene.

Alle hovedkonkurrentene var der, og uten noen fjell for å bryte ned ting, kom løpet, som mye spådd, inn i et stort løpskollisjon.

Yee var den britiske 10.000 m-mesteren på banen i 2018, og etter at han fikk et knusende løpeben for å vinne det siste IDU-løpet før lekene i juni, var det hans favoritt da han løp sterkt fremover.

Ved å presse tempoet i varmen falt laget til tredje, men det var den mer erfarne 27 år gamle Blumenfeld, som satte verdensrekord for triatlon-distansen på halv jernmann, som tydeligvis hadde krefter til å bryte.

Da han innså at han ikke kunne fange ham, avsluttet han rett, rett, helt brukt, før han falt.

“Jeg har drømt i årevis, sett på målstreken og det blå teppet og berørt båndet – jeg kan faktisk knytte det sammen – jeg er så stolt,” sa han.

Yee var på samme måte glad og la til: “Jeg er like over månen. Jeg var allerede dypt i brønnen. Jeg gravde den lille delen i sjelen min. Det er ikke nok å fange en kristen, men det er nok å få sølv.”

Wilde hadde stor åndelighet blant idrettsutøverne, og tok seg tid til å hjelpe Blumenfeld fra bakken, og de to utmattede idrettsutøverne snublet over insektet.

Kvinneløpet finner sted tirsdag.