OL i Tokyo: Norgesmester i triatlon Christian Blumenfelt løfter øyenbrynene på sosiale medier

Norgesmester i triatlon Christian Blumenfelt led en bisarr garderobefeil under sitt blendende rush til ære på grunn av den avslørende karakteren til antrekket hans.

Blumenfelt tok gullet i Tokyo etter en straffekonkurranse, som så ham falle gjennom målstreken etter en time, 45 minutter og fire sekunder.

Hans show lot seerne være i ærefrykt, spesielt etter at kjeven brøt sent i den brennende, kvelende varmen, men uniformen hans ble også med rette stilt spørsmålstegn.

Norges Christian Blumenfelt vant triatlon for menn, men uniformen hans fikk øye på

Etter et slitsomt svømmeben ble Blumenfelt liggende gjennomvåt i vann og svette resten av arrangementet, og plutselig ble den helt hvite drakten hans tydelig.

Dette betydde at de svarte koffertene hans var synlige, en scene som etterlot brukere av sosiale medier forvirret og fikk dem til å målrette designerne sine på en komisk måte.

Ifølge en konto spøkte kommentatoren under triatlon at personen som er ansvarlig for å montere settet “må sparkes.”

Sosiale mediebrukere kritiserte settet, som ble sett gjennom det utmattede svømmebeinet

Så la kritikeren til: “De er selvfølgelig svømmerne hans der,” før han sammenlignet Blumenfelt med Superman.

Superman bruker underbuksa på utsiden. De fikk feil, ikke sant?

En annen beretning sa: “ Den som designet det norske triatlon-settet for #Tokyo-OL 2021, må ha blitt inspirert av Captain Underpants.

“Fantastisk slutt av Blummenfelt skjønt. Superhero-kostymet virket tilsynelatende!”

“Kan de ikke gjøre den nedre halvdelen av den norske triatlonuniformen i samme farge?” En tredje forespørsel om å dele et skudd av den uheldige gullmedaljen.

I mellomtiden skrev en annen: ‘Norge har gått til passende trippeldrakter’ Stoler ikke på den fjeten ‘ikke sant? En risikabel virksomhet.’

“Har Norge vurdert å teste triatlonuniformen i vannet?” Så spurte den femte.

Men Blummenfelt vil ikke være i det hele tatt plaget av utseendet sitt, etter å ha krysset mållinjen vekk fra GBs Alex Ye for å vinne på fantastisk måte.

Alex Yee (til høyre) i Storbritannia tar sølvet etter å ha briljant debutert i OL

Yi, på sin olympiske debut, kjørte det meste av 10 km, men Blumenfelt kjempet igjen for å overkjøre ham for å fullføre med 11 sekunder.

Storbritannias Johnny Brownlee ble femte.

“Jeg er bare en vanlig fyr fra sørøst i London – drømmer går i oppfyllelse,” sa Yi til BBC Sport etter å ha tatt sølvet.