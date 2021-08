OL i Tokyo: Sherica Jackson går 200 meter ut

Sherica Jackson gikk veldig raskt ut av 200 meter for kvinner.

Han vant en bronsemedalje på 100 meter løp.

Hun var også het for utfordringen for en litt lengre form, men var veldig treg og ble deretter eliminert fra konkurransen.

Sherica Jackson (bildet) gjorde en dramatisk avslutning fra 200m i heatene

Jackson (til høyre), som vant 100 m bronsemedalje, var i god form, men begynte til slutt å jogge.

Aha bare … aha. Etter å ha havnet på fjerdeplass på 23.26 kvalifiserte ikke Sherica Jackson seg automatisk til semifinalen for kvinner på 200 meter, mens Italias Talia Katari endte på tredjeplass.

Tidligere runner -up Steve Crom sa til BBC: ‘Sherica Jackson jogget nesten – hva i all verden? Hvorfor ta slike risikoer?

“Jeg beklager å bli irritert, men jeg er på hennes vegne, på vegne av treneren og på teammedlemmene. Det er ikke nødvendig.”

Jackson, som løper på Lane Two, var komfortabel i de tre beste automatiske kvalifiseringsplassene i det femte heatet etter å ha kommet rett.

Hun kjørte to baner i det femte heatet og var komfortabel i utgangspunktet

27-åringen sa at hun ikke visste hvordan de skulle angripe fiender på høyre side

Men for å prøve å spare energi begynte sprinteren å jogge mye flere baner.

I stedet for å se til høyre for å se stillingene til sine rivaler, virket Jackson utilsiktet uvitende om deres tilstedeværelse, og syntes å lene seg inn da hun nærmet seg slottet.

Han ble deretter stilt opp av Italias Talia Katari og nådde den ikke som en rask taper.

Den jamaicanske sprinttreneren Stephen Francis svarte at Jackson hadde lest situasjonen feil og at hans uerfarenhet på 200 meter var kostbar.

“Hun var åpenbart feillest, og hun betalte prisen,” sa han Andre Lowe. Han er ikke senioridrettsutøver, han er senioridrettsutøver på 400 m og 200 m. Jeg forventet at hun skulle gjøre det bedre. Hun vil lære. ‘

Fans reagerte på Twitter på Jacksons “dumme” avslutning fra 200 meter

Fans på Twitter delte sitt sjokk over Jacksons ‘dumme’ slutt på denne linjen i Tokyo.

“En av Jamaicas Sherica Jackson er en av de mest dumme hot -showene gjennom tidene”, skrev en fan. 100 meter bronsemedaljevinner, som jogget gjennom hele løpet, gjorde det veldig enkelt på slutten og prøvde å se normal ut, og endte på andre til fjerde plass i siste gården. பதறியடித்துக்கொண்டு. ‘

“Jeg vet ikke hva det er,” sa en annen, mens en fan skrev “veldig vanskelig å forstå”.

Andre supportere søkte en forklaring på Jacksons off-performance, noe som antydet at det kan ha skadet Jamaica.

Hvis hun er skadet, er jeg veldig forvirret. Hun jogget på alt, skriver en fan på Twitter. En annen sa: ‘Skal ha blitt skadet. Ellers er det vanskelig å forklare en slik flyt ‘.