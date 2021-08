OL i Tokyo: Sky Brown blir GBs juniormedaljevinner med skateboardbronse på 13 World News

Sky Brown, 13, vinner bronse på kvinneparken i Tokyo Games – Storbritannias yngste medaljevinner.

Med en toppscore på 57,40 kvalifiserte Teenage Skateboarder seg til finalen på Ariak Urban Park.

Etter å ha falt for de to første løpene i finalen, avsluttet han sitt siste forsøk med en poengsum på 56,47 bak det japanske paret Sakura Yosumi, 19, og Kokona Hiraki, 12.

Bilde:

Sky Brown tok andreplassen i kvinneparkfinalen



Yoshosumi toppet seierspallen med en score på 60,09, mens Hirakis 59,04 viste seg å være nok til sølvmedaljen – den yngste olympiske medaljevinner på 85 år.

Etter oppvarmingen sa Brown til BBC: “Det er gal. Det er gal. Det er gal å være her, og skøyter med alle jentene var så gøy.

“Alle river opp. Det er flott å være her. Jeg tenkte ikke på poengsummene. Men jeg jobbet veldig hardt med den scoren – jeg jobbet veldig hardt.”

Browns prestasjon er mest kjent for hodeskallen og beinbrudd under fjorårets tragiske fall i treningen.

Tenåringen la ut et videoklipp av høsten på Instagram -kontoen sin, som nærmer seg en million følgere og sa: “Jeg er glad for å være sterkere og hardere tilbake. Hjertet mitt vil gå hardere nå.”

Brown, født av en japansk mor og britisk far i Miyazaki, Japan, konkurrerte Brown i US Open i 2016 i en alder av åtte år, og valgte først å konkurrere for Storbritannia i 2018.

Hun varmet opp for sporten ved å vinne gull på de prestisjetunge X Games i forrige måned, selv om ingen av hennes store olympiske utfordringer, Okamoto og Hiraki.

Med en temperatur på 32 grader med 90% luftfuktighet var Hiraki en av hovedkonkurrentene i kvalifiseringen midt på den varmeste dagen i spillene.