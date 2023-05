Når det gjelder løsningen av konflikten, «må Russland forstå at dette ikke kan være et spørsmål om å stenge en slags kald fred, som vil gjøre dagens frontlinje til en ny grense mellom Russland og Ukraina, som vil legitimere Putins kriminelle reise». Olaf Scholz insisterte.

«Min siste telefonsamtale var for en stund siden. Men jeg har tenkt å snakke med Putin igjen når den tid kommer», sa Scholes i et intervju publisert av dagbladet Koelner Stadt-Anzeiger.

«I stedet må vi oppnå en rettferdig fred, betinget av tilbaketrekking av russiske tropper» fra Ukraina, etter at invasjonen startet i februar 2022, la han til.

Han nektet imidlertid uttrykkelig å si om tilbaketrekningen skulle omfatte Krim, som har vært okkupert siden 2014. Den tyske presidenten bestemte at Ukraina skulle definere nøyaktig hva de vil.

Bilaterale forbindelser ved stiftelsen

Olaf Scholz og Vladimir Putin snakket sist på telefon i en time i desember 2022.

Lederen for den tyske regjeringen oppfordret det russiske statsoverhodet for femtende gang i den tiden til å trekke sine styrker ut av Ukraina, mens Vladimir Putin anklaget Vesten for å føre «destruktiv» politikk.

Siden den gang har de bilaterale relasjonene nådd et rekordlavt nivå. Krigen i Ukraina har tvunget Tyskland til et smertefullt og spektakulært diplomatisk og økonomisk ansikt etter flere tiår med veddemål i begge områder på en tilnærming til Russland.

Før invasjonen av Ukraina var Moskva Tysklands viktigste gassleverandør og en av de viktigste oljeleverandørene.

Etter invasjonen av Ukraina bestemte Tyskland seg også for å investere tungt i militæret. Som et resultat av nazismens redsler brøt den med landets lange tradisjon for pasifisme.