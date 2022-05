Old Kindles vil ikke lenger tillate deg å kjøpe nye bøker

Fra august vil nye bøker ikke lenger være tilgjengelige for kjøp direkte fra eldre Amazon-lesere.

Amazon slutter å støtte eldre Kindle e-lesere for å få tilgang til butikken sin. Med andre ord vil e-handel fullstendig kutte tilgangen til markedet for enkelte brukere av leserne. Dette er første gang siden introduksjonen av første generasjon i 2007.

De berørte modellene er Kindle International, 2. generasjons e-lesere, Kindle DX International, Kindle-tastatur og Kindle 4. og 5. generasjon. Det er klart at eierne av disse leserne ikke lenger kan bla gjennom, kjøpe eller låne bøker fra enheten deres. Men enhetene er ikke helt foreldet, og de har et reservealternativ. Faktisk kan de foreta kjøp fra Amazon-nettstedet og deretter sende dem til enheten deres. På samme måte vil ikke alt gå tapt siden det eksisterende fullstendige e-bokbiblioteket fortsatt er tilgjengelig på enheten. Som en påminnelse har eldre Kindle-modeller allerede mistet muligheten til å koble til 3G-nettverk, slik at du kan kjøpe bøker utenfor WiFi-sonen.

Amazon har allerede begynt å sende e-poster til berørte eReaders-brukere. Som kompensasjon gir e-handelsselskapet dem en kampanjekode. Sistnevnte vil gi dem 30% rabatt på den nye Kindle og $40 kreditt i Kindle-butikken. I tillegg har Amazon ikke avslørt årsaken til at akkurat disse modellene mister tilgangen til markedet. En årsak kan være mangelen på moderne TLS-standarder enn de gamle.

