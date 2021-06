Overføringsvinduet er ennå ikke offisielt åpnet, men Ole Gunner Soulscare På slutten av det har han allerede en ide i hodet om hvordan han vil at siden hans skal se ut.

Etter en jevn sesong har hans side krympet i den siste hindringen Manchester United Manageren har sett på forsterkninger de neste månedene og er godt klar over behovet for kvalitetsforbedringer hvis han ønsker å gjøre de beste fotballmarginene til sin fordel.

Norge har allerede deltatt på utvekslingsmøter med klubbansatte siden Europa League-finalen, sa Matt Judge, direktør for fotballforhandlinger. Samtale med representanter for ulike aktører Å måle gjennomførbarheten av kontrakter de neste ukene.

United Portugal er i samtaler med Dortmund om signeringen Jadon Sancho, Men det er ikke noen avtale om å signere den engelske kantspilleren nær forestående, mens Real Madrid-forsvarer Rafael Warren er et annet viktig mål i sommer.

Soulscare er interessert i både Declan Rice og Pav Torres og vil signere en ny spiss blant Edinson Cavanis fornyelse av kontrakten i forrige måned.

Det eneste virkelige spørsmålet rundt minst tre førstelagssignaturer er rundt hvem de er – Soulscare har allerede påpekt at en av dem kan være et wild card-tillegg.

United slo seg sammen Med 113 spillere i januar-overgangsvinduet i fjor, Behovet for å tilbringe selv i sommer, og store internasjonale konkurranser finner sted, som vil tiltrekke seg oppmerksomheten til potensielle spillere.

“Slik verden fungerer, denne gangen, vil du selvfølgelig være stille og alt snakk vil være stille,” sa Soulschaiger da han ble spurt om sommerbytteplanene hans forrige måned. “Men overalt er det nettsteder, det er nyheter, media gjør det vanskeligere og vanskeligere nå. Hvem kan du stole på?

“Forhåpentligvis kommer jeg til å sette meg ned med spillere som ikke har skrevet her. Vi trodde vi ikke skulle dra. Vi driver rekrutteringsvirksomheten vår, vi speider interesserte spillere, vi gjør det på den rette måten, tror jeg, føler. “

Soulshawker-regjeringen på Old Trafford har blitt fylt med umulige tilskudd, og han kan forårsake enda en overraskelse ved å legge til andre i førstelagstroppen i sommervinduet.

Daniel James var et noe overraskende tillegg da den første signeringen av Soulschair i juni 2019, mens et annet uventet trekk var det sene lånet til Odeon Igalo i vinduet neste januar. United signerte med fire spillere dagen for fristen i oktober i fjor, med Fascundo Belistre som tilbyr sin begrensede spilletid i den tidligere klubben Penarol i tillegg til et wild card.

Det spiller ingen rolle hvem som brakte Soulscare til klubben de siste månedene, de vil bli nøye utvalgt av den strenge overføringsprosessen som begynte effektivt i fjor høst. Soulscare and Recruitment Department, ledet av Technical Chief Scout Mick Court, holder regelmessige møter, analyser fra høst til vinter, og trekker mållisten for det kommende nyttåret, United. Matt Judge, daværende direktør for fotballforhandlinger, jobber med å utføre kontraktene.

Lederen og rekrutteringsavdelingen er de eneste som har rett til å nedlegge veto mot omplasseringsmålet, noe som betyr at ethvert foreslått tilskudd ikke bare må imponere klubbens tjenestemenn, men også få godkjenningsmerket for Soulschauger som passer til den rette personligheten og hans team.

Med bare fire dager igjen før EM, kan det ta en stund før vi ser Uniteds første sommer signere i aksjon, men med klubbens viktigste mål i internasjonal fotball kan wild card-alternativet bli sett på som en umulig ankomst først .

Uansett hva som skjer Soulscare har holdt sinnet åpent for enhver spiller som kan forbedre sitt nåværende lag.