Olivenolje: et produkt som er blitt tilgjengelig for alle

Ettersom disse værforholdene var uheldige for olivenprodusenter, ble forsyningene kraftig oppbrukt i Europa. Med den konsekvens at prisene eksploderer i løpet av få måneder. I Spania er flasker nå beskyttet i tyverisikringsmontrer i supermarkeder, akkurat som med andre luksusprodukter som god vin eller champagne, rapporterte det franske avisen Le Monde.

I Europa er det knapphet. Produserende land står overfor dårlige avlinger etter ekstreme værforhold, inkludert tilbakevendende hetebølger ispedd snøstormer som har skadet avlingene alvorlig de siste to årene.

Så mye at produsentene blir tvunget til å importere olivenolje fra Sør-Amerika for å møte etterspørselen. På toppen av innhøstingssesongen står produsentene overfor en kraftig nedgang i produksjonen, noe som ikke lover godt for fremtidig produksjon. «I dag er det nesten fysisk umulig å kjøpe olivenolje. «Hun er utslitt.» Walter Zaneri, daglig leder for den britiske avdelingen til Filippo Berio, bekrefter overfor The Guardian.

Olivenolje er det nye gullet som er målrettet av kriminelle

I Spania, hvor halvparten av verdens olivenoljeproduksjon kommer fra, er mangelen enda mer uttalt. Ifølge analytikere ved råvaredatagruppen Mintec, har produsentene for øyeblikket bare rundt 115 000 tonn olivenolje tilgjengelig på lager i Spania, sammenlignet med en månedlig bruk på rundt 60 000 tonn, ifølge The Guardian. Hovedårsaken: tørken som rammet landet. Den reduserte avlingsproduksjonen med 55 % sammenlignet med året før, og nådde bare 673 tusen tonn, mens landet produserte ikke mindre enn 1,3 millioner tonn tidligere år.

For bøndene er dette en virkelig tragedie. De nøler ikke med å beskrive denne innhøstingen som «den verste i århundret». For ikke å nevne, de står også overfor stigende priser på elektrisitet, drivstoff og gjødsel, noe som fører til en betydelig økning i produksjonskostnadene. For noen produsenter er konkursens spøkelse veldig reell.

Italia har det ikke mye bedre. Regionen, som har vært utsatt for tørke og snøstormer, har også sett sin produksjon hardt rammet. I denne bekymringsfulle sammenhengen forventes global produksjon å falle til 2,4 millioner tonn ifølge International Olive Council, mindre enn fjorårets avling og godt under global etterspørsel på rundt 3 millioner tonn.

et resultat ? Høye priser har aldri vært registrert før. Kostnaden for ekstra virgin olivenolje fra Andalusia i Sør-Spania nådde 1,5 millioner dollar 8,45 euro per kilo denne måneden, mer enn det dobbelte av den høyeste prisen på 20 år. «Prisene er brutale.»Roberto Sanchez (70 år) bekrefter foran kioskene til en Carrefour-butikk i utkanten av Madrid. «Før kostet den samme flasken meg mindre enn 5 euro. Nylig har prisen nådd 12 euro. «Der vil jeg fylle opp fordi det er et spesialtilbud på 10 euro,» forklarer denne forbrukeren til våre kolleger på Le Monde.