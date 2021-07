Oliver Groot, A.C. Han har fullført en permanent overgang fra Chelsea til Milan mot et uanmeldt gebyr.

Den 34 år gamle franske landskampen gjennomgikk en medisinsk behandling på fredag ​​før han takket Chelsea for “spesielle minner” under hans tre og et halvt års opphold på Stamford Bridge.

Premiepengene er omtrent m 1m (5.000 855.000), med en ekstra கூடுதல் 1m (5.000 855.000) bonus med forbehold om flere opptredener og kvalifisering til Champions League.

A.C. Da Groot ble signert for Milan, sa han: “Min ambisjon er å vinne noen trofeer.

“Derfor spiller jeg fotball. Jeg er en konkurrent, jeg vil vinne igjen og igjen.”

Grude, som kom til Arsenal fra Arsenal i januar 2018 i 18 18 millioner, har vunnet FA Cup, Europa League og sist Champions League.

Han scoret 39 mål på 119 kamper for Chelsea, inkludert 11 i forrige sesong.













4:41



Se tilbake på Oliver Groots største Premier League-mål, inkludert det skorpionesparket!



Giroud signerte en nyttårsavtale med Chelsea i fjor sommer, og i forrige måned tok klubben en opsjon på å forlenge denne med ytterligere 12 måneder.

Han vant verdensmesterskapet i 2018 og var involvert i Frankrikes Euro 2020-kampanje etter å ha blitt straffet av Sveits i 16. runde etter en uavgjort 3-3 på ekstra tid.

Figo Domori har signert et trekk fra Chelsea i sommer etter å ha implementert et tilbud på 25 millioner kroner om å kjøpe en forsvarer etter en vellykket seks måneders lånefall. Milan signerte.

Serie A-klubben Chelsea er også interessert i paret Hakeem Siek og Timou Bukayoko.

De skal spille i Champions League neste sesong i fravær av syv år.

Følg sommeroverføringsvinduet med Sky Sports

I vår forpliktelse kan du følge alle de siste overføringsnyhetene og ryktene Transfer Center Blog Ann Sky Sports ‘ Overvåk digitale nettsteder, samt all utvikling Sky Sports News.