Oliver Holt: Beruset av overføringer, har vi glemt hvor grådige klubber har prøvd å ødelegge spillet vårt?

Navnene på de unge fotballspillerne har rullet på bunnen av skjermene våre i sommer, dobbelt med monopolkontantene som har blitt deres alternative symboler. Navnet deres er penger, og penger kan en dag rive overføringsgebyret rundt halsen, som navn og hundekoder.

Jack Grilish ஆ 100 millioner fra Aston Villa til Manchester City. Christian Romero அத 47 millioner fra Atlanta til Spurs. Danny Ings fra Southampton til Aston Villa for 25 millioner pund. Ben White er 50 meter fra Brighton til Arsenal. Jordan Sancho m 73 m fra Borussia Dortmund til Manchester United. Ibrahim Conate RB Leipzig til Liverpool 36 millioner.

Avhengig av hvor hardt Dariel Levy vil spille ball, er det allerede før vi starter på Harry Kane, som kan gå fra Spurs til Manchester City på 130 m, 150 m eller 160 m.

Jack Greelish er den største av noen av de dyreste overføringene som skal finne sted i sommer

Harry Kane og Romelu Lukaku kan fortsatt bryte Jack Greelishs britiske overføringsregistreringsgebyr

Før vi starter med Romelu Lukaku, kan Roman Abramovich gå fra Inter Milan til Chelsea på 100 eller 110 meter avhengig av hvor interessert han er i fotball igjen.

Det er lett å bli begeistret for det. Ikke kontantdelen. Men med muligheten til å se ham spille for Grealish City, hva skjer når han har bedre spillere rundt seg enn han gjorde på Villa, med ideen om at han kan se byen enda bedre enn han allerede er, og spiller Hellas Champions League -fotball vil bare være gode nyheter for England -laget.

Det samme gjelder for andre spillere. Fra og med Citys konkurranse mot Leicester City på det sosiale skjoldet er det allerede forventning om hva de vil bringe til de nye klubbene. Slik er det hver sommer. Nye signaturer gir en følelse av fornyelse og noen ganger håp og optimisme.

Men i sommer er det en annen følelse. Etter de siste 18 månedene med engelsk fotball – med sine økonomiske feil, økonomiske problemer og sin bitre borgerkrig om European Super League – er dette en veldig irriterende følelse.

Jeg vet at det er en avhengighet av nye signaturer, men har vi virkelig glemt hva som skjedde i fjor?

Vi spurte om noen av våre ledende klubber hadde glemt at fattigdom ble forfektet, og at regjeringstaket skulle subsidieres for pengene våre. Når en ni-sifret sum skifter hender til en spiller, glemmer vi det så raskt?

Det er som å glemme forrige sesongs nederlag i European Super League

Spesielt i ESL -programmet vil det alltid være farlig – etter hvert som epidemikrisen begynte å avta, hvordan de ledende klubbene grådig prøvde å ødelegge engelsk fotball, ville alt gå tilbake til det normale. Men har vi virkelig kommet tilbake til den gamle vanen så raskt?

Gikk vi gratis for alle? Har vi glemt alt vi klaget over? Kanskje de ledende klubbene kunne kjøpe den – panikknappen slo for fort når noen inntektsstrømmer tørket opp – men det var det virkelig ikke. Poenget er at ledende klubber ikke er alene. De er en del av et økosystem som noen av oss bryr oss om.

Dette kostnadsopprøret de starter kan føles som en forbudt slutt, men det vil få konsekvenser.

En av dem var enda høyere lønnsinflasjon, sendt fra Hellas til Ings, Southampton som kjøper for å erstatte Ings og så videre. Klubber i Premier League og mesterskapet og utover sliter med å overleve innenfor sine fasiliteter, og dette vanvittige shoppingspillet vil gjøre den oppgaven enda vanskeligere.

READ FSG og Liverpool øker når UEFA reagerer på endringer i Financial Fair Play-reglene Manchester United -signeringen er en av de største avtalene i sommer

Det er verdt å huske ordene til den høyt respekterte tidligere sportsminister Tracy Crouch i et brev i forrige måned til statssekretær for digital, kultur, medier og sport Oliver Dowden, som fremhever fremgangen i den uavhengige fan-ledede anmeldelsen. Fotballadministrasjonen leder han.

Han skrev: ‘Risikoen for mange klubber over hele landet er veldig reell, fremtiden deres usikker og i de fleste tilfeller avhengig av eiernes vilje og fortsatte evne til å finansiere betydelige tap.

Når dette multipliseres med dårlig finanskontroll, uansvarlig oppførsel fra eierne og uvilje fra myndighetene til å gripe inn, er resultatene klare – som man kan se fra Puri og Macklesfields nylige fremtid. Historiske og svært ettertraktede klubber går under. Lojale fans sørget og lokalsamfunn forverret seg.

Liverpool brukte 36 36,5 millioner på Ibrahim Conte.5, Arsenal betalte 50 50 millioner for Per White

Disse risikoene var på toppnivå i spillet før epidemien. I følge Deloitte Review of Football Fund 2020, i sesong 18-19, led ni klubber i Premier League før skatt og åtte klubber opererte med en pay-as-you-go rate (70 prosent), med tre mer enn 80 prosent – og for første gang mer enn én klubb som kjører over 80 prosent. ‘

Så brevet fortsetter. Likevel har vi glemt sinne vi følte da ESL -planen ble avslørt.

Vi er tapt i den glade feiringen av retur av engelsk fotball som det var før, fansen er tilbake og pengene ruller tilbake. Med mindre det kommer ut enda raskere, vil engelsk fotball fortsette å blø til noen får makt til å si at nok er nok for de verste lovbryterne, til galskapen i denne mengden utgifter stopper.

Det triste tegnet på Lionel Messis avgang

I mange år har mange av oss reist til Barcelona for å se Lionel Messi. Jeg tok sønnen min en gang, og han likte ikke engang fotball.

Men Messi handlet aldri bare om fotball. Messi er en kulturell begivenhet, en av de beste idrettsutøverne, ikke bare Cristiano Ronaldo, men en mann rangert sammen med Michael Jordan, Wayne Gretzky og Tom Brady.

På en eller annen måte har Messis identitet alltid vært innhyllet i klubben der han spilte fordi Barcelona ikke stod for ham – de sto for Johan Cruyff og Rivaldo og Ronaldinho og Ronaldo og Xavi og Iniesta. På den måten de oppmuntret, sto klubben for noe bra som støttet dem på en eller annen måte utover styrken til Real Madrid.

Lionel Messi og Barcelona deler seg over klientens unnlatelse av å signere ham en ny kontrakt

Nå ser det ut til at Messi og Barcelona deler seg, og det føles som om de begge vil være mindre enn det. Det er vanskelig å se Barcelona truende med noen av spillets viktigste premier en stund.

Selv om Messi går til PSG, med løftet om et nytt skudd i Champions League, og forlater Barcelona markerer det vi alle har fryktet lenge, begynnelsen på slutten.

Messis feilbehandling, og sløsing med sitt geni av Barcelona, ​​alle bør være forsiktige, spesielt med store forbrukere i Premier League med sine tv -milliarder, uansett hvor godt du tror du har det, redde deg alltid fra en konto som ikke vil vær et manns geni.