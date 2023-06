Olje og gass steg etter hvert som dollaren og Norge falt

I sentralbanksammenheng. Oljeprisen steg torsdag (15. juni) da dollaren trakk seg tilbake etter en renteøkning i Den europeiske sentralbanken og Feds nåværende holdning. Brent fra Nordsjøen, for levering i august, steg 3,37 % til $75,67 per fat. Et fat West Texas Intermediate (WTI) for levering i juli steg 3,44 % til $70,62, tilsvarende det i USA. Dollaren tapte 1,12 % mot euroen til $1,0951 per euro kl. 19:00 GMT. Dollarindeksen, som måler dollaren mot en kurv av valutaer, falt 0,79 % til 102,12 poeng.

Prisene tjente på pausen i renteøkningene annonsert av den amerikanske sentralbanken (Fed) onsdag, den første siden mars 2022 etter ti påfølgende økninger. Andy Libo i Libo Oil Associates sa: «Markedene føler at slutten av tursyklusen nærmer seg,» til tross for rapporter fra Federal Reserve-formann Jerome Powell som antyder at flere stigninger kan komme før slutten av året. «Dette betyr at dollaren har nådd toppen,» la analytikeren til, og la til at den favoriserer høyere råvarepriser ettersom de handles i amerikansk valuta. «Hvis pengestramningen stopper, vil ikke amerikansk økonomi falle i resesjon, så energietterspørselen vil øke,» sa Mr. sa Lipov.

Laster inn…

Norge er Europas ledende gassleverandør

Den europeiske sentralbanken (ECB) hevet sine styringsrenter med 0,25 prosentpoeng. Kina tok på sin side flere stimuleringstiltak torsdag ved å kutte referanserenten på mellomlangsiktige lån og tilføre økonomien likviditet. «Alle grep fra den kinesiske regjeringen for å stimulere økonomien er bra for oljen,» sa Lipov. Naturgassprisene nærmet seg 50 euro per megawattime i torsdagens økt, presset opp av lavere forsyninger fra Norge siden begynnelsen av juni på grunn av lekkasjer og vedlikehold ved flere installasjoner.

Les mer



OPEC optimistisk til tross for frykt for oljeboom, vekst



Den nederlandske TTF-futureskontrakten, regnet som den europeiske referansen, nådde 49,95 euro per MWh, den høyeste siden tidlig i april, før den endte på 39,30 euro, 2,60 % høyere enn kontrakten for levering i juli. Analytikere fra Energy Denmark har tidligere kommentert det europeiske markedet at «flere forstyrrelser i norsk produksjon førte til en samlet (…) økning i handlede futures (i priser) på mer enn 50 %». Etter krigen i Ukraina har Norge blitt hovedleverandør av naturgass til det europeiske kontinentet.

Les mer



Olje: Maurel & Prom kan kjøpe Assala Energy i Gabon for en milliard