Olje: Russland advarer om «alvorlige konsekvenser» for markedet ved embargo

av AFP

Lagt ut 03.07.2022 kl. 20:50 Lesetid: 1 minutt



megRussland advarte mandag om «alvorlige konsekvenser» for det globale markedet av å implementere en vestlig embargo på russisk olje, som Washington og EU diskuterte som et tiltak som svar på Russlands militære intervensjon i Ukraina.







– Det er helt klart at et avslag på å kjøpe russisk olje vil føre til alvorlige konsekvenser for verdensmarkedet, sa Alexander Novak, visestatsministeren i Russland, med ansvar for energi. «Det er sannsynlig at prisøkningen ikke vil forventes og vil nå mer enn 300 dollar fatet eller mer,» sa han til russiske nyhetsbyråer.

