Oljeembargo gjør at Putin kan kalles alliert: Europas sjette embargo mot Russland

Den europeiske union (EU) lanserte fredag ​​sin sjette embargo mot Russland i et forsøk på å tørke opp finansieringen av krigen mot Ukraina, etter tøffe forhandlinger.

Sanksjonene, som ble offentliggjort fredag ​​i EUs offisielle tidsskrift, rettet mot en viktig inntektskilde for Moskva, har vært vanskelig å fastslå innen tjuesju siden starten av den russiske offensiven. På grunn av blokaden i Ungarn slet de imidlertid med å finne en avtale.

Nye personligheter ble sluppet inn, og reddet den ungarske patriotgrillen

Listen over europeere er utvidet til rundt seksti russiske skikkelser, inkludert tidligere gymnast Alina Kabeva, som ble målrettet for å være leder for et mediekonsern.Kampanje«Kremlin. Media tilbyr ham et forhold til president Vladimir Putin, sistnevnte benektet det.

Den patriotiske lederen av den russisk-ortodokse kirke, Grill, ønsket å la Brussel støtte ham i krigen.

Sanksjoner har utestengt tre russiske finansinstitusjoner (inkludert landets første bank, Sberbank (en tredjedel av aksjemarkedet)) fra Swift-systemet, sikker meldingstjeneste og koks, som er avgjørende i internasjonale finansielle transaksjoner. Syv russiske banker er allerede ekskludert.

Forbudt russisk olje: Detaljer

Import av råolje vil bli suspendert innen seks måneder og import av petroleumsprodukter innen åtte måneder. På den annen side kan distribusjon gjennom Druzhba-rørledningen fortsette «Midlertidig«Men uten en tidsfrist. Det tilbyr tre land, spesielt uten tilgang til havet, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia.

Den progressive embargoen vil påvirke to tredjedeler av europeiske kjøp. Tyskland og Polen har besluttet å stanse distribusjonen via Trushpa innen utgangen av dette året, noe som ifølge europeere vil påvirke mer enn 90 % av russisk import.

Det ville være en fornærmelse å stoppe Trushpa fra å krysse Ukraina.»MidlertidigBerørte land kan bli forbudt til sjøs.

For å styrke sanksjonene vil ikke europeiske operatører kunne finansiere eller forsikre tankskip som frakter russisk olje til tredjeland innen seks måneder, noe som forhindrer gjenopptakelse av eksporten fra Moskva.

Videresalg av petroleumsprodukter fra russisk råolje har vært forbudt til EU og tredjeland i åtte måneder.

Motsatt effekt?

Russland har allerede redusert sin innflytelse på grunn av forsinkelser i å stoppe importen, på den annen side europeere «Det første offeret«.

«Risikoen er at embargoen vil forverre situasjonen i oljemarkedene, presse prisene opp og øke Russlands inntjening i flere måneder.«, advarer den europeiske tenkeren Brookle.

I 2021 utgjorde den europeiske importregningen for russisk olje 80 milliarder euro, fire ganger mer enn kjøp av gass fra Russland.

«Grusomheter»

27, 65 personer som mistet innreise til EU og fikk eiendeler frosset, og 18 selskaper er lagt til på svartelisten deres.

Blant dem er militært personell involvert.I grusomhetene som ble begåttI de to ødelagte ukrainske byene Boutcha og Mariupol av det russiske militæret, forretningsmenn, slektninger til oligarki og personligheter knyttet til russisk makt. Kona, en sønn og en datter til Kreml-talsmannen Dmitry Pesco har blitt målrettet.

Listen, som har vært gjeldende siden annekteringen av Krim i 2014, har allerede lisensiert 1091 personer og 80 selskaper.

Tre russiske TV-kanaler, inkludert Russia 24 og Russia RTR, sender i EU og regnes som «Ugyldige informasjonsverktøy«Kremlins kampanje er suspendert.

Etter embargoen mot kull og olje, tenker europeerne allerede på en syvende embargo for å isolere Russland ytterligere, men for å tilføre gass – europeerne er fortsatt avhengige av det og det er mye vanskeligere å endre enn olje. Kan ikke forestille meg på nåværende tidspunkt.