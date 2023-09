Oljekonsernet TGS vil kjøpe sin konkurrent i Norge for å skape en tungvekter innen seismikk.

Via Le Figaro med AFP

Det norske oljeservicekonsernet TGS vil kjøpe rivalen PGS for 9,3 milliarder kroner (859 millioner dollar), meldte de to selskapene mandag. Som et resultat av denne operasjonen vil konsernet, finansiert i aksjer og støttet av lederne i PGS, bli verdsatt til omtrent 2,6 milliarder dollar (2,44 milliarder euro), antyder TGS og PGS i en pressemelding.

Etter en lang nedgang har den geofysiske datasektoren, som inkluderer giganter som amerikanske Halliburton eller franske SLB (tidligere Schlumberger), fått farge igjen, med den høye prisen på hydrokarboner som oppmuntrer oljeselskapene til å investere i prospektering. Ifølge de to norske konsernene vil oppkjøpet generere en årlig sum på over 50 millioner dollar.

Eksisterende TGS-aksjonærer vil eie omtrent to tredjedeler av det sammenslåtte konsernet, mens resten går til PGS-aksjonærene. Oppkjøpet skal gjennomføres i første halvdel av 2024, med forbehold om grønt lys fra funksjonærer og generalforsamlinger i ekstraordinære generalforsamlinger.