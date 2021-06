Olly Robinson tweets: UK-debutant beklager historisk rasisme og seksuell trakassering

England hurtigballer Ollie Robinson har beklaget etter historiske tweets om rasisme og seksualitet under sin testdebut mot New Zealand på Lord’s.

Opptakene ble gjort i 2012 og 2013, da Robinson, nå 27, var 18 og 19 år gammel.

“Jeg skammer meg over rasistiske og seksuelle tweets jeg la ut for åtte år siden, og som har blitt offentlig i dag,” sa Robinson. “Jeg beklager, jeg har absolutt lært leksjonen min i dag.”

Sussex’s Robinson tok 2-50 ledelse på åpningsdagen for den første testen i serien med to kamper.

I løpet av dagen ble imidlertid tweeten delt online.

Etter å ha lest uttalelsen som ble utarbeidet på slutten av stykket, sa Robinson: ”Jeg vil gjøre det klart at jeg ikke er rasist og at jeg ikke er rasist.

“Jeg er så lei meg for handlingene mine. Jeg skammer meg over å komme med kommentarer som dette.”

Robinson tok to wickets i England-testdebuten

UK Day begynte med hjemmespillere iført T-skjorter designet for å vise en kollektiv holdning mot alle former for diskriminering ved å dele et ‘øyeblikk av enhet’ med New Zealand.

“Jeg vil be om unnskyldning til alle som har såret meg, til lagkameratene mine og til spillet som helhet, for å ha vært en dag med handling og bevissthet i vår kamp mot diskriminering,” sa Robinson.

“Jeg liker ikke noe som skjedde for åtte år siden. Jeg støtter og støtter det fullt ut når teammedlemmene mine og ECP fortsetter å skape meningsfull handling gjennom deres omfattende innsats og innsats.”

“Jeg vil fortsette å trene meg selv, lete etter råd og jobbe med det støttenettverket jeg har tilgjengelig for å lære mer om å utmerke meg i dette området.”

Robinson, opprinnelig fra Kent, begynte i Yorkshire i 2013, men å flytte hjemmefra har gjort livet vanskelig. Han ble sparket av Yorkshire i 2014.

På onsdag sa han: “Jeg var tankeløs og uansvarlig, mine handlinger var utilgivelige uansett humør på den tiden. Siden har jeg modnet som person og har uttrykt full anger for tweets.

“I dag burde jeg være stolt av innsatsen jeg har gjort på banen og testdebuten min for England, men min tankeløse oppførsel tidligere har ødelagt dette.”

Tidligere England-kaptein Michael Vaughan sa at det var sjokkerende at England og Wales Cricket Board (ECB) ikke visste om tweeten før Robinson debuterte internasjonalt.

“Spillerne er i kø i morges, slagordet var veldig tydelig – cricket er for alle,” sa Vaughan til BBC Test Match Special. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da.

“Selvfølgelig sjekker du alt når du velger spillere eller bruker personell? Jeg synes det er helt blendende at dette aldri har blitt ført før.”

ECP sa at det ville iverksette en full etterforskning som en del av disiplinærtiltak.

“Jeg har ingen ord for å uttrykke hvor skuffet jeg er over at en englands herrespiller valgte å skrive tweets av denne art, men dette kan ha vært for lenge siden,” sa ECP-sjef Tom Harrison.

“Alle som leser disse ordene, spesielt en kvinne eller en person med farger, vil ta bildet av cricket og cricketspillere som helt uakseptabelt. Vi er bedre enn dette.”