Olympics-Beach Volleyball-Mol og Sorum fra Norge vinner gull for menn på Tokyo Games

Av Tetsushi Kajimoto

TOKYO (Reuters) – Christian Sorum og Anders Mol vant gull i strandvolleyball for menn på Tokyo Games lørdag for å gi Norge sin første olympiske medalje i sporten.

Nordmennene slo Viacheslav Krasilnikov og Oleg Stoyanovskiy fra Russian Olympic Committee (ROC) -laget 21-17 21-18 i finalen, mens Cherif Younousse og Ahmed Tijan fra Qatar endte på tredjeplass for å ta bronsemedaljen.

Seierspunktet kom da en russisk serv ble fanget i nettet, noe som fikk Mol og Sorum til å rope i triumf, fjerne trøyene og heve nevene i seier.

Paret feiret deretter med den norske delegasjonen før regnet begynte å treffe Tokyo Bay -området, en velkommen pause fra tidligere brennende temperaturer på banen.

“Vi har jobbet så hardt og så lenge, og så mange år har gått,” sa 24 år gamle Mol til journalister. “Å bli den yngste olympiske mesteren (i denne sporten) er virkelig en drøm som går i oppfyllelse.”

På spørsmål om planen hans for Paris 2024 sa Mol at ingenting var bestemt enda.

“Vi prøver å nyte øyeblikket, og vi planlegger ingenting for fremtiden. Vi har akkurat avsluttet finalen, så vi tenker bare på dette øyeblikket og fokuserer på den neste turneringen,” la han til.

Tidligere lørdag beseiret Younousse og Tijan fra Qatar Martins Plavins og Edgars Tocs fra Latvia for å vinne sitt lands første olympiske medalje i sporten.

Qatar-duoen kastet kraftige pigger og blokkerte ubarmhjertig motstandernes for å vinne 21-12 21-18.

Rap- og hip-hop-musikk runget på stedet, og selv om det ikke var noen tilskuere å glede seg over, gjorde landsdelegasjonene sitt beste for å skape en atmosfære, med standen prydet med et stort latvisk nasjonalflagg.

Fredag ​​vant April og Ross Alix Klineman https://www.reuters.com/lifestyle/science/beach-volleyball-swiss-women-beat-latvia-duo-win-bronze-medal-2021-08-06 medalje av gull for USA, fødestedet til beachvolleyball.

(Rapportering av Tetsushi Kajimoto; Redigering av Ana Nicolaci da Costa / Peter Rutherford)