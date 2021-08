Olympisk-håndball-perfekt rekord Mektig 790 KFGO som Danmark satte Norge kvartfinale

TOKYO (Reuters) – Den forsvarende olympiske mesteren Danmark gruppe B gikk seirende til tross for at han tapte 33-30 for Sverige i en håndballkamp for menn på Yogi National Stadium søndag.

I VM -finalen i år vant danskene sin andre tittel på rad, hvor Sveriges Jonathan Carlsford og Lucas Chandel satte seks vilkår for hevn.

Nederlaget endte på Danmarks perfekte rekord i Tokyo, der de endte med åtte poeng etter fire seire på fem kamper, etterfulgt av Egypt på andre og Sverige på tredje.

Spania kolliderte i kvartfinalen tirsdag da Europamestere endte på andreplass bak Frankrike med åtte poeng etter en seier på 36-27 over ubeseirede Argentina tidligere søndag.

“Nå er vi der vi må være,” sa den spanske keeperen Gonzalo Perez de Vargas. “Den neste fasen vil definitivt være vanskeligere enn lagfasen, men de siste fem årene har vi utviklet en bedre lagånd.

“Vi vet hvordan vi skal vinne i de avgjørende øyeblikkene, og vi ser frem til kvartfinalen.”

Rio 2016-nummer to i Frankrike vil også avslutte lagkampanjen med åtte poeng etter Norges nederlag på 32-29 og møte Bahrain i de åtte siste.

Bahrain spiller annerledes håndball. De er veldig dyktige, og de vant nesten mot Sverige, det nest beste laget i verden, sier Nicola Karabatik fra Frankrike.

“Så vi vet at dette er en tøff kamp.”

Tyskland slo Brasil 29-25 for å sette opp et møte med den mørke hesten Egypt.

Bahrain led sitt fjerde nederlag på fem kamper, med Egypt som slo Aaron Christ Johnson 30-20, med Ahmed Elamar som scoret fem mål og Omar Elwakil, Chief Eldera og Ahmed Mesilhi som scoret fire mål hver.

“Hvis du vil gå for en medalje, vil du møte tøffe motstandere,” sa Egypts 37 år gamle høyreback Elahmer. “Dette blir mitt siste OL … jeg ser frem til en høyere slutt.”

Japan scoret fire mål i de siste tre minuttene for å sette Portugal 31-30 i en treveis uavgjort mellom de to lagene og Bahrain, men Gulf-landet var topp åtte med en målforskjell.

