Om den kanadiske filmskaperen Denise Villeneuves nære forhold til ‘Tune’ | Underholdning

Toronto – Ifølge den kanadiske filmskaperen Denise Villeneuve, er hennes omfattende tilpasning av “Tune” mer enn en personlig og profesjonell prestasjon – det er en del av identiteten hennes.

Ifølge forfatter-regissøren i Montreal var romanen fra 1965 som skapte denne funksjonen en viktig del av tenårene da han svelget europeisk science fiction og drømte om å finne opp kino og lage filmer om verdener utenfor oss.

Den episke galaksehistorien om krigførende familier og en ung Andre henger i bakhodet, og nå var hans visjon om historien til forfatteren Frank Herbert som den verdens eksklusive IMAX-spesielle hendelsen på Toronto International Film Festival en stor suksess på lørdager .

“Jeg liker når prosjekter har dype røtter i meg, og” melodien “er dyp,” sa Villeneuve, 53, i et nylig videointervju fra Montreal.

“Jeg leste denne boken for flere tiår siden, så i mange år har jeg blitt inspirert av denne verden, og jeg følte at den var mer og mer relevant.”

Inntil for noen år siden var Villanueva klar til å forfølge en bredere fantasi, med Timothy Solomon i hovedrollen som hovedpersonen Paul Adritis, som regnes som den “utvalgte” for å redde de koloniale planetene. Rebecca Ferguson spiller sin mor og Oscar Isaac spiller sin far, som tar ansvar for den farlige ørkenplaneten som holder “krydderet” som det mest verdifulle stoffet i universet.

Andre rollebesetningsmedlemmer inkluderer Josh Brolin og Jason Momoa som allierte av House Adroid, Stellen Scorskard som sin rival, og Javier Barthem og Gentaya som Fremen på planeten Arachnid.

Mange fremtredende aktører, inkludert Salamet, er ikke på TIFFs forventede liste over live -deltakere. Men Villeneuve og Ferguson vil være på festivalen torsdag til 18. september.

Skurken, som co-produserte, co-produserte og co-skrev “Tune” -manuset med John Spitz og Eric Roth, sa: “Dette er ikke et prosjekt jeg prøvde å gjøre for 10 år siden.”

“Jeg var klar til å gjøre det nå på grunn av nivået på teknisk kunnskap.”

Denne kunnskapen dekket kraftige historier i mange år og regissert med scener og lyd.

Hans visjonære arbeid – inkludert “Maelström”, “Polytechnique”, “Fanger”, “Enemy” og “Sicario”.

Villanueva sa at han har et “mye tettere forhold” til “Doon” enn mange av hans tidligere filmer.

“Dette er min identitet,” sa han. “For første gang var jeg i stand til å avsløre et stykke jeg aldri hadde skrevet før, om et forhold til en fyr som drømte om science fiction for mange år siden.”

Labyrint -plottet er vanskelig å popularisere på storskjerm, med David Lynchs utestengte innslag fra 1984 og dokumentaren 2013 “Jodorovsky’s Tune”, om Alejandro Jodorovskys mislykkede forsøk.

Villeneuves strategi er å halvere historien, del en av den nye filmen.

Villanueva og kinematograf Craig Fraser har fanget store landområder på steder som Ungarn, Norge, Jordan og De forente arabiske emirater. Den Oscar-vinnende komponisten Hans Zimmer skapte partituret.

Villeneuve og Fraser filmet spesielt for IMAX -design, så det vil se bra ut på storskjerm.

Den stjernespekket sagaen debuterte verden sist fredag ​​på filmfestivalen i Venezia, der mange kritikere berømmet storheten og overraskende spesialeffekter, men noen sa at den manglet følelser.

Vilniuve sa at del to av “Tune” skrives, og han vet hva han skal gjøre med historien.

Men fremtiden avhenger av hvor god filmen er på billettkontoret, noe han innrømmet fra begynnelsen.

“Jeg tror dette er den beste måten å gjøre det, fordi jeg ikke kunne gjøre to filmer samtidig,” sa han. “Mengden arbeid, kompleksiteten i historiefortellingen der, jeg tror jeg på noen måter var beskyttet av denne første beslutningen om å ta første del først. Det ga meg avstand.

“Jeg lærte mye å lage denne filmen, den er gal. Jeg lærte ikke om filmskaping på den måten. Det var som å gå tilbake til Cinema 101. Så det er en velsignelse å fokusere på denne første delen. Jeg vil ha muligheten til å gjøre det.”

Billettmuligheter er kompliserte av Warner Bros. Beslutningen om å “stille inn” på HBO Max streamingtjenesten i USA er 22. oktober. Samme dag som den kommer på kino. I Canada kan publikum bare se filmen på kino når den vises landsdekkende 22. oktober.

I likhet med hans kritikk av HBO Max -avtalen i desember i fjor, erkjente Villanov at verden var i en tøff kamp med epidemien, men sa at han følte at det var “viktig å feire storskjerm.”

“Filmen er designet for dette, og storskjerm er ikke en form for noe annet – den er en del av et filmatisk språk: måten du designer scenene på, måten du klipper filmen på, måten du designer lyden på,” sa Vilniev .

“Storskjermopplevelsen er en del av den kinematiske opplevelsen: folk er engasjert i å se mens de sitter i teatret med full oppmerksomhet, med engasjement. Det er som en seremoni med teatret.

“Å dele følelser sammen er den viktigste opplevelsen som mennesker – å være sammen og få en historie, få følelser. Det er en veldig unik opplevelse. Jeg som mennesker vil ikke at vi skal gå glipp av det.”

Denne rapporten av The Canadian Press ble først publisert 7. september 2021.