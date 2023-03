Om François Damiens som trakasserer Benoît Poelvoorde live: «Jeg er sikker på at han gjorde det med vilje»

Morsom scene i «C a vous»-show! Benoit Boelvoorte og regissør Olivier Babinet var på plass for å promotere «Normal» som blir utgitt i Belgia 5. april. Som vanlig opptrådte skuespilleren på settet. Overfor Anne-Elizabeth Lemoine og spaltistene hennes, så Namrois ut til å være i toppform helt til telefonen hennes ringte live tre minutter senere. «Jeg gjør en utilgivelig feil», Han begynner. «Jeg glemte å slå av telefonen og den vibrerer på ryggen min.

Benoît Poelvoorde klødde Dardenne: «Vi kaller dem Jambon-brødrene»

En feil som fikk hele gruppen til å le. «I kulissene må de ikke tro det og kalle meg en idiot for å la telefonen min være ulåst. Jeg garanterer deg at hvis jeg ser, er det sannsynligvis en idiot som skriver til meg at jeg er på TV. Og han tenkte ikke godt, for det var en kjent mann som plaget skuespilleren. «Gjett hvem som ringer meg? Det er Francois Damiens! Han sa ikke noe til meg, trodde jeg glemte å slå av telefonen, og lot den ringe. […] Jeg er sikker på at han gjorde det med vilje.

Begge skuespillerne er mangeårige venner. Etter en god latter kunne alle endelig gjøre alvor av showet.

Tre minutter inn i videoen: