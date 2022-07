Om van Aert som ble modelllagkamerat: «Min intensjon i programmet vårt var tydelig»

Som om skjebnen ville bevise for ham at han ikke skulle snakke for raskt, ville Vaud Van Aert et øyeblikk huske stamtavlen til Cole Du Granan. Etter den offisielle seremonien organisert på toppen av Alpepasset, boret Campinois faktisk ruten som brakte ham til Jumbo-Wisma-treningsbussen parkert i dalen. En liten hendelse som fant den tidligere belgiske mesteren et strålende rally Ved å tilby sin grønne trøye til en syklist, så glad for å kunne hjelpe ham med minipumpen hans. Det var imidlertid ikke nok for lille George å knuse den gigantiske bananen forbi farens ansikt.

«For en dag!, Van Aert lo. Dette er bokstavelig talt scenariet vi drømte om. Vi har bygget en klar plan rundt den eneste kjerneideen om å konstant presse og isolere bogeyman. Vi var alle overbevist om at denne taktikken kunne fungere og at hver brikke i puslespillet passet sammen. Før Christian Prudhomme senket flagget sitt, kjørte jeg allerede for å gjøre et utbrudd på støtfangeren til den røde bilen hans, da oppdraget mitt var klart (ler). Det ideelle for oss, og vi har prøvd mange ganger, er at Roglik ville ha lykkes med å sette et hull i Caliber for å få Boggar til å rulle. Jeg kunne ha støttet ham i dalen og i starten av den siste stigningen av Cranon, men det gikk ikke til tross for våre mange forsøk. Boggar er for sterk til det, men jeg tror han ga opp mye styrke ved å svare på så mange angrep.»

Så Jumbo-Wizma tok ned turen med nok en manøver: et angrep på Wingegard, fem kilometer fra toppen.

«Hvis den var så skarp og gjorde så mye skade, er det fordi vi har slitt ut alle på forhånd. Antwerpen fortsatte. Vi visste at denne stigningen til Crannon ville passe Jonas, men vi visste ikke hvor mange pauser han skulle gjøre med denne vanskeligheten. Glad jeg var nyttig for lagkameratene mine på denne vanvittige dagen. Etter å ha falt foran dem på toppen av Caliber, tok jeg Primos frem først fordi det var litt forvirrende, og red deretter i spissen for gruppen av favoritter for å tette gapet på Barquil. Men i dag gjorde alle jobben sin og spilte sin rolle i denne vakre dagen.»

En frase som er briljant illustrert av Primoz Roglic. «Jeg var blakk, men jeg ga ingenting. Jeg ga alt og planen vår fungerte.»