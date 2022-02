Omdirigert på grunn av uværet, foretok Alicia Ryanair en nødlanding i Luxembourg: “Folk gråt, skrek, kastet opp, det var forferdelig”

Kraftige vindkast fra stormen Franklin forstyrret flytrafikken. Flyene klarte ikke å lande i Charleroi. Som et resultat var det et skikkelig problem for reisende som ringte oss via den oransje varsle oss-knappen.

Det er en retur fra ferie som Alicia sent vil glemme. I går kveld var en Ryanair-passasjer på vei tilbake fra Lisboa, men da jeg nærmet meg flyplassen i Charleroi, blåste det kraftig og det var panikk om bord. “Det var mye uro: det var folk som gråt, skrek, kastet opp, Beskriv for oss på telefon etter å ha ringt oss via den oransje varsle oss-knappen. Hele denne tiden var vi alene: vi delte posene slik at vi kunne kaste opp fordi kabinpersonalet, vi så dem ikke.”

Etter å ha omdirigert til Luxembourg, må passasjerene nå Charleroi på egen hånd

Alicias fly skulle lande rundt klokken 22.45. Etter 50 minutter bestemte piloten seg for å lande i Luxembourg. Men når de først kommer dit, blir ventetiden for 130 passasjerer lang. To timer senere kom endelig bussene. “Vi setter oss på bussene og det er en overraskelse: bussene slipper oss av til stasjonen, ikke til Charleroi. Da vi kom til flyplassen, ble vi fortalt at vi måtte komme oss tilbake‘ fordømmer passasjeren.

Alicia: Vi vil sende inn en klage

Ved hjelp av flyplassmannskapet fant 34-åringen en taxi. Kostnaden for turen til Neville: 490 euro. Hun deler reisen og utgiftene med seks andre passasjerer. I det minste må flaksen vente på det første rutetoget klokken 5:30 om morgenen. “Med andre kvinner prøver vi å få kompensasjon først, så vil vi sende inn en klage mot Ryanair. Vi vil gå gjennom Consumer Advocacy Association Tests-Achats anmeldelse, det er helt sikkert.”forsikrer den unge kvinnen.

“Jeg har aldri opplevd dette i mitt liv! Piloten har gjort en bragd”

Andre passasjerer klarte å lande i Charleroi til tross for uroen og takker mannskapet. “Ryanair Flight FR 6106: Vi tok av fra Ciampino (i Roma, red.anm.) til Charleroi for å lande midt i en storm, Fizzy beskriver det via vår oransje varslingsknapp. Vi bommet på landingen tre ganger. Tre ganger forbikjøring. Vi døde nesten: folk var i panikk og skrek. Vi ble rystet i alle retninger. Jeg har aldri opplevd dette før i mitt liv. Vertinner og vertinner var veldig profesjonelle. De forsikret oss om at vi var bakerst i flyet. Vi fikk vite at flyet fra Lisboa ikke kunne lande. Derav bragden nok en gang for pilotene. To ganger applauderte vi piloten for hans prestasjon! “

Andre flyvninger ble omdirigert til flyplassene i Brussel eller Liege

Flere flygninger opplevde den samme uheldige ulykken i natt. “Tilbake fra Milano i kveld: Vi har sittet fast på flyet i mer enn to timer på asfalten i Brussel Zaventem. Ingen vet hvor lenge ennå! Uten mat, uten drikke, er det rot.”Clément kommenterer via den oransje knappen Varsle oss.

Noen flyvninger har blitt omdirigert til flyplassene i Brussel eller Liege. Liege var vertskap for to flyvninger i går kveld fra Treviso og Toulon.