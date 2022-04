Ifølge en studie av sørafrikanske forskere øker risikoen for tilbakefall av Govit-19 med Omigran-varianten, noe som gir den første indikasjonen på at denne varianten kan være mer immun mot infeksjon enn tidligere varianter.

Dette arbeidet er basert på analysen av 35 670 tilbakefall identifisert hos nesten 2,8 millioner mennesker testet positivt i Sør-Afrika.

Mellom 1. november og 27. november var risikoen for re-infeksjon tre ganger høyere sammenlignet med bølger assosiert med beta- og deltavariasjoner.

Studien konkluderer med at «Omicron-varianten er assosiert med en betydelig evne til å forhindre immunitet mot tidligere infeksjoner», som var tilgjengelig på forhåndsutgivelsessiden medRxiv torsdag, men som ennå ikke er verifisert av jevnaldrende.

«Vi har ingen data om vaksinestatusen til individer i våre data, så ingen konklusjoner kan trekkes om Omigrans evne til å unngå vaksineindusert immunitet,» advarte han. Hovedforfatteren av studien.

Forrige uke kunngjorde Sør-Afrika oppdagelsen av denne nye varianten, som skapte fenomenet global panikk.

Fordi den har så mange mutasjoner, har forskere forsøkt å forstå om den er svært smittsom eller om den kan motstå immunitet oppnådd av vaksiner eller tidligere infeksjoner.

Laboratorieresultater er fortsatt avventet, så denne studien gir verdifull innledende informasjon.

Det ble hyllet som «høy kvalitet» av mange eksterne forskere.

«Denne analysen er virkelig bekymringsfull, siden immunitet mot tidligere infeksjoner er relativt lett eliminert,» sa Michael, president ved University of Southampton. «Er alt dette bare falsk alarm? Det blir lavere.»

Mindre alvorlige symptomer

«Vi håper den forrige infeksjonen ikke beskyttet mot Omigran,» sa Anne von Godberg, en epidemiolog ved National Institute for Infectious Diseases (NICD) i Sør-Afrika.

I følge første observasjoner har folk blitt påvirket igjen av denne varianten, men de har ofte mindre alvorlige symptomer, sa forskeren.

Han la til at vaksiner bør være effektive mot alvorlige former for sykdommen. Men de fleste eksperter er mer forsiktige i denne forbindelse.

Den nåværende variasjonen finnes i minst 22 land, ifølge WHO, i fire afrikanske land: Ghana, Nigeria, Botswana og Sør-Afrika.

I løpet av de siste syv dagene har antallet offisielle tilfeller av Govt-19 på kontinentet økt med 54 % sammenlignet med de foregående dagene på grunn av den raske økningen i forurensning i Sør-Afrika.

For to uker siden ble det meldt om 300 tilfeller i døgnet her i landet. Onsdag registrerte det 8.561 nye tilfeller, opp fra 4.373 dagen før.