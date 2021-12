Omigron-variant: Frankrike skjerper vilkårene for tilgang til territorium

Regjeringens talsmann Gabriel Attal kunngjorde at flyvninger med ti sørafrikanske land vil gjenopptas fra lørdag, men «under svært strengt og strengt tilsyn». Bare franskmenn, EU-borgere, diplomater og sjømenn kan besøke disse stedene.

Passasjerene vil bli utsatt for en Covit-test ved ankomst til Frankrike, med syv dagers isolasjon hvis et negativt resultat og ti dagers isolasjon hvis resultatet er positivt, sa han.

I begge tilfeller ble isolasjonen “overvåket av interne sikkerhetsstyrker og bøter på mellom 1000 og 1500 euro ble ilagt for manglende overholdelse av isolasjonen,” la talsmannen til.

Tiltakene omfatter de syv landene der flyreiser har vært på bakken siden fredag ​​(Sør-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Namibia og Ezwatini), inkludert Malawi, Zambia og Mauritius.

Den franske regjeringen vil legge til disse ti landene i den nye “Scarlet Red”-kategorien som er opprettet for “truede land” som det ikke vil være noen reise eller autorisert tilgang for for profesjonelle, turisme-, familie- eller andre formål: “forskning og til og med forskning”.

I tillegg pålegger den franske regjeringen en mindre enn 48 timers negativ test på alle reisende fra et land utenfor EU, «uansett om disse reisende er vaksinert eller ikke».

Frankrike pålegger reisende og EU-reisende fra EU-land en 24-timers sjekk.

“Spørsmålet oppstår med hensyn til de negative testene (vaksinert) for reisende som kommer fra EU-land,” sa Atal, og la til at regjeringen søkte “EU-integrasjon” og en beslutning ville bli tatt “innen slutten av uken”. .”