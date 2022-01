Omigron-variant: Symptomer som involverer PCR-testing

Mandag 10. januar endres nesten alt basert på reglene for testing, sporing og isolasjon.







Av redaksjonen

Lagt ut 06.01.2022 19:18 Studietid: 1 minutt



JegPersoner som er vaksinert mot koronaviruset vil ikke lenger ha obligatorisk isolasjon etter høyrisikokontakt med en positiv testperson. PCR-tester for asymptomatisk høyrisikokontakt faller fra førstkommende mandag, enten personen er vaksinert eller ikke. Varigheten av isolasjon for positive individer blir også gjennomgått. Helseministre på ulike maktnivå bestemte seg under folkehelsekonferansen CIM (Interministerial Conference) tirsdag.







På den annen side er PCR-testing nødvendig, spesielt når symptomer på regjering og omigran vises: tretthet, sår hals og hodepine, rennende nese, hoste, muskelstivhet. I USA finnes sjeldne symptomer fremhevet av Centers for Disease Control and Prevention hos pasienter som utvikler en akutt form av sykdommen, som representerer flere angelsaksiske medier: blek, grå eller blå på huden, leppene eller neglene. , Brystsmerter, vedvarende hoste, forvirring og ekstrem tretthet.