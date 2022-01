Omigron-varianten er funnet hos rundt femti personer i Norge

København – Minst 50 personer er berørt av Omigran-varianten i Norge, og tjenestemenn sa torsdag at utbruddet var knyttet til en julemiddag arrangert av et norsk selskap på en Oslo-restaurant.

– Vi forventer flere tilfeller. Det gjennomføres effektiv sporing for å kontrollere spredningen og forhindre større eksplosjoner, heter det i Oslo i en melding.

Folkehelseinstituttet forklarte at ofrene bor i Oslo og forsteder, og at «diagnoseteamet i Oslo er i kontakt med aktuelle kommuner for å diagnostisere sykdommen».

Det offentlige byrået sa at “immuniseringsdekningen var høy” i gruppen. De to første tilfellene av Omigran i Norge ble kjent mandag.

Onsdag ble to restauranter i Oslo hovedstad bedt om å vitne. En av de to bedriftene skal arrangere julebord.

Ikke mye er ennå kjent om den nye varianten, som, som noen eksperter mener, er svært smittsom, inkludert om den kan gjøre folk syke eller forhindre vaksinasjoner.

I Skandinavia er det vanlig at bedrifter, foreninger og enkeltpersoner arrangerer julebord i ukene frem til julaften.