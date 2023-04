Omstrukturering hos Dreamland og Dreambaby: Her er de 6 butikkene som skal stenge

Colruyt Group kunngjorde onsdag under et ekstraordinært forretningsråd at de vil stenge seks Dreamland- og Dreambaby-butikker. Totalt er 192 arbeidsplasser i faresonen. «Personalet sier de er veldig rørt over denne nyhetenforklarte Wilson Willens, fra ACLVB Liberal Union (CGSLB).Det er en ekte familie der arbeidere alltid har jobbet for at den skal fungereIfølge fagforeningsmedlemmet vil omstillingsplanen medføre tap av 150 arbeidsplasser i Dreamland og 42 arbeidsplasser i Dreambaby.

Ifølge fagforeningene er de seks butikkene som stenger permanent følgende: Dreamland i Hasselt, Dreambaby i Drogynbos, Vilvoorde, Huy, Tienen og Bevern. Det belgiske selskapet ToyChamp og Colruyt har også inngått en prinsippavtale om å kjøpe 75 % av Dreamlands aksjer. Merket vil imidlertid fortsette å eksistere. «Det er et sjokksa Wellens etter Arbeidsstyret.Ledelsen var sympatisk. Hun er godt klar over omfanget av en slik annonseSyndicate tonet imidlertid ned og forklarte at utveksling med ledelsen pågikk.Ett skritt lenger enn Delhaize«. Ledelsen sa at de 48 Dreamland-butikkene vil forbli stengt onsdag for å informere ansatte om restruktureringsplanen og fremtidig ToyChamp-oppkjøp. Dreambaby-bedrifter som ikke er berørt av Colruyt Groups plan må være åpne.