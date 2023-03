Omtrent 280 jobber i faresonen i Delhaize, fagforeninger er enige om handlingsplan | Belgia

Ledelsen og fagforeningene møttes tirsdag morgen for første gang siden de kunngjorde for en uke siden at ledelsen hadde til hensikt å franchise det integrerte konsernets 128 butikker. Møtet mislykkes imidlertid. Etter et kvarter gikk de to partiene på «fullstendig uenighet», erklærte fagforeningene da jeg dro.