Omtrent 96 000 laks dør på grunn av klorlekkasje i Arktisk Norge

København, Danmark (AB) – Omtrent 96 000 oppdrettslaks antas å ha dødd av en lekkasje i en tank i nærheten, og sendte 15 000 liter klor til Fjord i Arktisk Norge.

Roger Peterson, en talsmann for Salmon Farming Company Creek Seafood, sa at det hadde skjedd en lekkasje ved et av fiskeslagteriene i byen Alta, og at fisken befant seg i et nærliggende bur den gangen.

“Vi knytter dette til en klorlekkasje,” sa Peterson til NRK, en norsk kringkaster, som sa at selskapet nå “behandler død fisk ansvarlig og undersøker hvorfor lekkasjen skjedde”.

Klorvann brukes til å desinfisere etter drap.

På Twitter sa politiet i Nord -Norge “en betydelig mengde laks hadde dødd” og at den lekkende væsken hadde strømmet inn i Atlanterhavet.

Politiets talsmann Stein Hugo Jorgensen sa til NRK at det ikke var fare for giftig klorgass på bakken. Når det gjelder årsaken til lekkasjen, blir den fortsatt undersøkt.

Alta Arctic ligger 175 kilometer nordøst for den norske byen Tromsø.

Gresk sjømat beskriver et av verdens ledende lakseoppdrettsselskaper. Den har gårder på Shetlandsøyene i Norge, Canada og Storbritannia. Det har hovedkontor i Bergen, Norge.