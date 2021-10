Omtrent seksti svindelnettbutikker som bruker domenenavn har blitt demontert

Siden begynnelsen av året er 58 nettbutikker (nettbutikker) som bruker domenenavn avviklet. På denne aktuelle dagen vil BeCommerce advare deg om uredelige nettbutikker som handles.

I fjor ble rundt 25 000 .be-domener lagt til ved hjelp av e-handelsteknologi. Av disse var DNS Belgium i stand til å identifisere og dekonstruere rundt 58 svindel. I 2020 ble det identifisert 276 svindelbutikker.

“Arbeidet som DNS Belgium har gjort er svært nyttig og bidrar hver dag til å gjøre den belgiske e-handelsscenen tryggere. Imidlertid er det fortsatt uredelige nettsteder og det er arbeid som må gjøres: Dessverre er det fortsatt uredelige nettbutikker aktive på det belgiske markedet, enten du bruker. Eller på en annen måte, for eksempel .com eller .nl. Derfor mener vi det er veldig viktig å kommunisere tydelig med forbrukerne om pålitelige nettbutikker, slik at de kan handle med tillit.BeCommerce daglig leder Sofie Geeroms forklarte.

