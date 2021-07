OnBuy får online investering på £ 35 millioner

Opprettet for å konkurrere med Amazon og eBay, har en online markedsplass samlet inn 35 millioner £ i nye investeringer.

OnBuy.com har hovedkontor i Poole og har mer enn 7000 forhandlere som er vert for over 36 millioner produkter.

I løpet av fire år nådde den totale handelsverdien £ 35 millioner med den første investeringen på £ 8 millioner.

Cass Patton, grunnlegger og administrerende direktør i OnBuy, sa: Det globale e-handelsmarkedet forventes å nå $ 4,2 billioner innen utgangen av 2021, et tall som vil vokse enda mer de neste årene.

“Det er imidlertid bekymringsfullt å se at bransjen fortsatt følger den samme skadelige og urettferdige markedsmodellen som har eksistert i årevis.

“Jeg opprettet OnBuy for å tilby noe unikt: et tydelig og jevnt felt – og i fire år med rask vekst er dette helt klart en modell som fungerer for alle.

“Denne investeringen vil tillate oss å frigjøre enda mer potensial og ta OnBuy til neste nivå med et produkt som er bedre og enklere å bruke enn noen gang før. Vi har kommet så langt med hjelp av våre første engler, fantastiske team, pålitelige forhandlere. og selvfølgelig alle våre fantastiske kunder, men vi var ikke nesten ferdige ennå. Vi er her for å lage støy, utfordre status quo og endre landskapet i det digitale markedet for alltid. ”

Blant investorene var Bring Ventures, investeringsarmen til Posten; Fuel Ventures Jay Hands, grunnlegger og styreleder for Terra Firma Capital Partners; Knut Frangsmere, konserndirektør, Klarna; og Richard Golding, grunnlegger av Play.com.

OnBuy sa at investeringen vil gjøre det i stand til å utvikle sine produkter for både selgere og forbrukere, samt forfølge global ekspansjon.

Thomas Tscherning i Bring Ventures, konserndirektør, sier: “OnBuy har hatt en enorm vekst, og vi tror selskapet har en veldig lovende fremtid fremover. Vi ser frem til å være en del av OnBuys fortsatte vekst gjennom denne investeringsmuligheten som vi tror vil styrke vår portefølje av handelsaktiviteter. “e.

OnBuys stabsteam har vokst fra 14 til 85 siden 2020.

Salget på plattformen økte med 870 prosent i løpet av året til november 2020 og forventes å nå 2 milliarder pund innen utgangen av 2023. Caton lovet at det ville være Dorsets første ‘enhjørning’ tech-selskap – et begrep som refererer til en milliard dollar privat selskap .