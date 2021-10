“Ondsinnede mennesker får meg til å snakke mer”

Verten og hans medskyldige blir ofre for det som kalles et «digitalt raid».

Christoph Beaugrands bok «Fils à papa (s)» har vært tilgjengelig i bokhandlene i over en uke. I den innser journalisten gjennom GPA veien han reiste for å få en baby med partneren sin. Siden den gang, på sosiale nettverk, har det vært et skikkelig oppsving av hat, som har påvirket verten for TF1.

Han var også opptatt av å holde seg rolig i møte med disse angrepene. På Twitter la den unge pappaen ut noen av disse meldingene, og noen snakker veldig åpent!

Som du kan lese er Christoph Beaugrand mer motivert enn noen gang: ” Men la de slemme vite, det får meg til å ville snakke mer! Kjemp mot disse forferdelige klisjeene og disse fornærmelsene mot familiene våre. ⁇

Heldigvis har Christophe Beaugrand og hans partner Ghislain støtte fra mange nettbrukere, men støttes foreløpig av noen få, som Charlotte Casio i «Tomorrow Is Ours». Skuespillerinnen skriver: ” Mot. Å vinne til slutt er kjærlighet! “, Som Christophe Beaugrand svarte:” Som alltid. ⁇