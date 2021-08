‘One-Man Scam Pack’: Trumps hvitvasking av penger slår ny studie | Donald Trump

D.Ønsket om å gjøre Donald Trumps politiske og juridiske problemer til pengeinnsamlingsordninger har lenge blitt anerkjent, men etter nederlaget til den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden ser det ut til at utpressingstaktikk har utvidet seg, noe som førte til ny forskning og kritikk fra overvåkere av kampanjefond og juridiske analytikere.

Kritikere påpeker at Trump har opprettet et arsenal av politiske grupper og ideelle organisasjoner, som har jobbet med dusinvis av tidligere ledere og lojalister, med sikte på å beholde hans politiske legitimasjon og ta igjen mot republikanske kongresskritikere. Disse gruppene er noen ganger aktive med å skaffe penger gjennom falske appeller til partibasen, som deler Trumps misoppfatninger om at han mistet Det hvite hus for svindel.

Noen dager etter nederlaget i november i fjor, samlet Trump inn titusenvis av dollar med sin kampanje og den republikanske nasjonale komiteen gjennom tekst- og e -postappeller for Electoral Security Fund, og startet en ny politisk aksjonsgruppe kalt Save America. ”, Å bekjempe resultatene med utokumenterte saker som er åpent uredelige.

Den voksende pakken samlet inn 31,5 millioner dollar innen utgangen av året, men Save America brukte ingenting på saksomkostninger i samme periode, ifølge offentlige registre. Under ledelse av Cory Lewandowski, Trumps kampanjesjef i 2016, brukte Save America bare 340 000 dollar på innsamling i fjor.

I et annet trekk kunngjorde Trump i forrige måned at han ville reise gruppesøksmål mot Facebook, Google og Twitter, og anklaget Trump for “sensur” av nettsteder som ble forbudt etter Capitol -angrepene 6. januar som han reddet. Men trekket har fått mange juridiske eksperter til å avvise saker som trivielle og en pengeinnsamlingsmanøver.

Trumps nye juridiske strategi har løftet røde flagg med United States First Policy Institute (AFPI), en ideell gruppe ledet av tidligere embetsmann i Det hvite hus, Brooke Rollins. På en pressekonferanse med Trump nektet Rollins offentlig påstandene ved å signere nettstedet “kan saksøke” til supportere, som inneholdt ordene “doner til AFPI” på nettstedet takeonbigtech.org. .

“Donald Trump er en enkelt korrupsjonspakke,” sa Paul S. Ryan, visepresident for offentlig politikk og rettssaker. “Fight and-Switch er en av hans favoritt innsamlingstaktikker,” understreket Ryan og la til at Trumps Save America Pack “trengte penger for å utfordre valgresultatene han gjorde det klart for supporterne,” og har ikke brukt penger på saken siden i fjor .

“Nå er han i det igjen, trivielle saker er blitt anlagt [in July] Med innsamlingsaksjoner mot Facebook, Twitter og Google, ”la Ryan til. “Denne gangen har han svindlet til det første policyfirmaet til Unlimited Dark Money Group America.”

Andre eksperter reiser sterk bekymring for Trumps taktikk med Save America

Han ba dem betale ham for å stille med i valget, men så brukte han bidraget deres til å betale ned ikke -tilknyttet gjeld. அடவ் நொடி

“Presidenten lurte donorene sine. Han ba dem om å gi ham penger til å bestride valgresultatet, men så brukte han bidraget til å betale ned ikke -relaterte gjeld,” sa Adav Notti, en tidligere generalrådgiver for den føderale valgkommisjonen og nå leder for den upartiske kampanjen.

Notty la til: “Det er farlig å begå svindel.

Slike bekymringer har ikke forhindret Trumps innsamlingsmaskin i å ekspandere ytterligere med introduksjonen av Mac America’s Great Again Action, en superpakke som kan ta imot ubegrensede donasjoner. Både Super Pack og Save America drives av Trumps tidligere kampanjesjef Lewandowski. Som ikke returnerte oppfordringer om kommentar.

Superpakken sies å ha arrangert minst to arrangementer for megadonorer på Trump Golf Club i New Jersey, Bedminster og Dallas, men det er ennå ikke kjent hvor mye som ble trukket.

De to komponentene blir sett på som midler til å skaffe flere midler til Trump for å påvirke kongressløpene i 2022, der han lovte å prøve å beseire mange politikere, for eksempel anti-Trump-republikaneren Liz Cheney som stemte for å klandre ham i år etter Capitol-angrepet.

Kampanjerekord for de første seks månedene av 2021 tyder på at Trumps politiske grupper har samlet inn 82 millioner dollar, ledet av Save America, den enestående summen av en tidligere president. Til tross for falske påstander om Trumps bedrageri, i stedet for å utfordre valgresultater i stater som Arizona, beholdt Save America de fleste midlene i banken mens han brukte noen av Trumps reiser og andre utgifter.

Ifølge ledende finansanalytikere i kampanjer reiser grupper som ble lansert siden Trumps nederlag, nye spørsmål om hans motiver og politiske motiver.

Trump kan være mer interessert i innsamling enn han faktisk driver Sheila Crumholes

“Trumps aggressive pengeinnsamling, ved bruk av forskjellige grupper og leietakere, reiser spørsmålet om hans fortsatte sedler som løper i 2024 først og fremst er en manøver for donasjoner,” sa Sheila Groomholes, som leder Nonprofit Center for Politics. Trump kan være mer interessert i innsamling enn han faktisk driver, spesielt siden innsamlingen etter tap er uten sidestykke.

Med unntak av Trumps nye boks og innsamlingsplasser for ideelle organisasjoner, har noen store republikanere samarbeidet om innsamlingsappeller siden fiaskoen, og til tross for at Trump gjentatte ganger løy om at valget var rigget, hadde han en stor sjarm med partiplattformen.

I de åtte ukene siden valget skal RNC, Trump -kampanjen og Save America ha samlet inn rundt 255 millioner dollar, men brukte bare en liten brøkdel av søksmålene.

Dessuten blir Trumps kassett med små givere fortsatt utnyttet av partiets allierte, inkludert National Republican Senatorial Committee (NRSC), innsamlingsarm for republikanske senatorer.

For eksempel berørte NRSC i juli gratis Trump-T-skjorter for et begrenset antall donorer som skrev sjekker fra $ 35 til $ 5000 “for å beskytte Amerikas første flertall”.

På samme måte opprettet RNC en kontantkonto i e -postvarselet 19. juli, og ble det “offisielle Trump Life -medlemmet i 2021” for givere som donerte 45 dollar eller mer ved midnatt.

Charlie Black, en mangeårig republikaner, føler at republikanernes Trump -navn har en veldig populær appell til folk i folkemunne, så naturligvis vil de prøve å finne måter å bruke merkevaren hans slik at de kan skaffe flere midler. .

Men juridiske analytikere advarer om at Trumps innsamlingssystem er ulikt nypakket og ideelt, og utgjør åpenbare risikoer for ukjente givere og amerikanske kampanjelovgivninger.

“Vårt lands kampanjefinansierings- og svindelbekjempelseslover har vist seg å være uforenlige med Trumps planer,” sa Common Cause Ryan. “Så mitt eneste råd til Trump -støttespillere er å passe på donor!”